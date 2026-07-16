Развитие искусственного интеллекта. В НАН Беларуси разработали модельный закон о технологиях ИИ

Как не дать технологиям превратить нашу жизнь в цифровой хаос? И где та черта, за которой умные машины перестают помогать и начинают разрушать? 16 июля – Всемирный день искусственного интеллекта. И как бы ни пытались мы отгородиться от современных веяний, нам это не удастся, ведь ИИ стучится в каждый дом, задействован в работе предприятий, используется он и в нашей студии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но что же этот цифровой прорыв значит для Беларуси? Парк высоких технологий уже генерирует около 3% ВВП страны. И львиная доля этого роста – как раз интеллектуальные системы. Получается, это не роскошный максимум, а инструмент выживания для промышленности. Представьте: БЕЛАЗ уже тестирует беспилотные самосвалы, которые сами выбирают маршрут в карьере. А в сельском хозяйстве нейросети отличают сорняк от ростка точнее, чем самый опытный агроном. Это не фантастика – это наша реальность.