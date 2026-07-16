Развитие искусственного интеллекта. В НАН Беларуси разработали модельный закон о технологиях ИИ

Как не дать технологиям превратить нашу жизнь в цифровой хаос? И где та черта, за которой умные машины перестают помогать и начинают разрушать? 16 июля – Всемирный день искусственного интеллекта. И как бы ни пытались мы отгородиться от современных веяний, нам это не удастся, ведь ИИ стучится в каждый дом, задействован в работе предприятий, используется он и в нашей студии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но что же этот цифровой прорыв значит для Беларуси? Парк высоких технологий уже генерирует около 3% ВВП страны. И львиная доля этого роста – как раз интеллектуальные системы. Получается, это не роскошный максимум, а инструмент выживания для промышленности. Представьте: БЕЛАЗ уже тестирует беспилотные самосвалы, которые сами выбирают маршрут в карьере. А в сельском хозяйстве нейросети отличают сорняк от ростка точнее, чем самый опытный агроном. Это не фантастика – это наша реальность.
Но самые большие перспективы внедрения искусственного интеллекта – в медицине. Умные системы помогает выявлять патологии и диагностировать болезни. Нейросетевые комплексы отечественной разработки анализируют рентгеновские снимки, КТ и кадры сетчатки глаза, помогая врачам ставить точные диагнозы.
Развитие технологий требует новых правил. Объединенный институт проблем информатики Академии наук Беларуси разработал модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта», принятый Межпарламентской ассамблеей СНГ в апреле 2025 года.
Документ определяет принципы безопасного применения ИИ. Важный вопрос – защита интеллектуальной собственности. Специалисты обсуждают, кому принадлежат результаты работы нейросетей и можно ли считать искусственный интеллект автором произведений.
От медицины до правового регулирования! Как развивается ИИ в Беларуси?
Но чем умнее машина, тем сложнее ей доверять. Мы видим, как нейросети штампуют дипфейки – лица политиков, голоса звезд, поддельные новости. Грань между правдой и иллюзией стирается на глазах. Искусственный интеллект, как и любая современная разработка, может работать на благо, а может и наоборот.
Законотворцы обсуждают этические рамки, маркировку контента и ответственность за «цифровые подделки». Вопрос в том, как внедрять технологии, чтобы они работали на нас, а не против нас.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Искусственный интеллект – это помощник человека и помощник специалиста, работающего в этой области. Он позволяет достучаться до сердца слушателя, телезрителя. Но его нельзя идеализировать. Искусственный интеллект – это, в свою очередь, ребенок. Ребенок, которого мы сами воспитываем, в которого мы вкладываем знания. И то, что мы в него вложим, вот это будет тот результат, сгенерированный с использованием своих возможностей, который мы получим в конечном итоге.