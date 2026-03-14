Даже в самых обыденных и непринужденных шагах Первого всегда заложены глубинные смыслы – Пустовой

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот так сейчас в благополучном Израиле, по крайне мере именно такой вайб создан у этой страны. Туда, но теперь без путешествий по пустыне Син, а на комфортабельных самолетах и советские диссиденты, и прогрессивные художники современного экзистенциализма и даже самые успешные и талантливые технократы стремились. Ключевое – стремились. Теперь дети Авраама прячутся как некогда христиане Рима – в катакомбах, а над Храмовой горой – вой сирен. Мир снова восходит на Голгофу. А нам не по пути. Мы по коровникам, в Мак.by и прошлись по коррупционерам. О главном. Первом и событиях Недели. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ.



Евгений Пустовой:

Любую проблему можно решить, если ее сегментировать. В коридорах власти этой недели – на марше экономика. Причем, путь сейчас для страны нелегкий. Те же санкции, мировые транспортные коридоры под прицелом не только запретов, сложности у союзников и медлительность на диверсфикационных рынках. Первый об этом четко и емко сказал, принимая отчет правительства за 2025 год. Тогда были обнажены проблемы и намечены решения. К каждому вопросу – въедливое отношение. Засучив рукава Александр Лукашенко занялся предметным решение. Вся неделя Первого отразила закономерное продолжение того грандиозного, целеполагающего и мотивируемого разговора. Только уже по конкретным направлениям.



Евгений Пустовой:

Действительно внутриполитические моменты решены. На принципах самой что ни на есть демократии народовластия – на референдуме – решены. Конституция с изменениями и дополнениями. И 15 марта у нас День Конституции. С праздником, белорусы. Это не просто свод законов в красивой обложке – это, что называется, рецепт жизни для белорусского государства. И Конституция у нас не мавзолейная, а живая. Меняется, потому как отражает запросы общества. Но сила государства заключена еще и в том, чтобы формировать эти запросы. Ведь каждый этап развития общества и самого государства, еще учитывая и вызовы времени, предполагает свою модель поведения. Оперативно надо было накормить страну, смыть с трассы рэкет, а сейчас мы созрели и вот вам разделение полномочий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хотели полномочий – ну берите. А потом они поняли, что нужно нести ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Читайте далее Евгений Пустовой:

И снова журналисты, которых так любит Президент, не доработали. Про распределение полномочий – ослабление «диктатуры» – первым заговорил Первый. Где-то в году так 2018-м. Он ведь тонко чувствует общество. Но государственные СМИ не донесли это обществу. Тогда даже и с тик-током не приходилось конкурировать. Поэтому оппоненты эти изменения связали с 2020 годом. Мимо господа. Мимо и мы, госпропаганда. Такую сладкую картинку дешево продали. Я про воскресный визит Первого в «Мак.бай». Это же разрыв шаблона. Это охват условной «тик-ток аудитории» на их поле в категориях их привычек. Нет, так монотонно отработали. Все. Видюшечно, это как шапочное общение.