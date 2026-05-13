В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений

В Гродно при поддержке Банка развития запущено импортозамещающее производство пищевой двуокиси углерода на предприятии «АзотХимФортис», информирует БЕЛТА.
Ранее Минск закупал этот газ из-за рубежа, теперь же потребности страны обеспечены в полной мере. Мощность новой установки – 2000 кг в час.
Возможность применения пищевой двуокиси углерода (E290) достаточно широка: газация напитков, металлургия, сварка, в химическая промышленность. Основными потребителями выступают производители газированных напитков, металлургические и химические заводы.
Проект направлен на повышение экономической безопасности государства, гарантию стабильных поставок и высокое качество продукта.
Фото: БЕЛТА