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В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений

13 мая 2026 06:17
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В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений-0

В Гродно при поддержке Банка развития запущено импортозамещающее производство пищевой двуокиси углерода на предприятии «АзотХимФортис», информирует БЕЛТА.

Ранее Минск закупал этот газ из-за рубежа, теперь же потребности страны обеспечены в полной мере. Мощность новой установки – 2000 кг в час.

Возможность применения пищевой двуокиси углерода (E290) достаточно широка: газация напитков, металлургия, сварка, в химическая промышленность. Основными потребителями выступают производители газированных напитков, металлургические и химические заводы.

Проект направлен на повышение экономической безопасности государства, гарантию стабильных поставок и высокое качество продукта.

Фото: БЕЛТА

# производство

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