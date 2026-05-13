В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений

Фермерство набирает обороты – в Беларуси усилят поддержку крестьянско-фермерских хозяйств

Сегодня фермерство – это уже не нишевое направление, а заметный участник аграрного рынка. И на практике это хорошо видно в регионах, где фермерские хозяйства уже стали частью устойчивого аграрного производства – через сады, урожай и переработку.