Общий стаж превысил 430 лет! Рассказываем про трудовую династию, работающую на «Гомельдрев»

Когда не нужно вникать с нуля – потому что все знакомо с детства: от первых навыков до профессиональных тонкостей. В Беларуси таких примеров немало, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, где профессия становится наследием династий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь опыт не теряется – он передается. А отношение к делу формируется не инструкциями, а личным примером. О людях, для которых труд – это не просто выбор, а продолжение семейной традиции, – материал Анны Корольчук.

Сергей Масленков и Андрей Голубев – двоюродные братья, оба работают в лесопильном цеху предприятия «Гомельдрев». Один управляет линией сортировки и переработки бревен, другой способен устранить любую поломку. Они – новое поколение большой трудовой династии, общий стаж которой превысил 430 лет.

Сергей Масленков, мастер ремонтного участка лесопильного цеха предприятия «Гомельдрев»:

Работаю на предприятии более 10 лет. Отучился по специальности и после окончания учебного учреждения пришел сюда, потому что родные и близкие все работали на этом предприятии. Рабочим работал, на станках, на сборке, слесарем, грузчиком.

Андрей Голубев, оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен лесопильного цеха предприятия «Гомельдрев»:

У меня здесь и отец работал, и мать, дедушка, бабушка, и прабабушка, прадедушка. С деревообработкой я уже на «ты». Я горд, что продолжаю династию, и надеюсь, что мои дети тоже подтянутся. Более 30 лет работает на предприятии и мама Андрея, Наталья Голубева. Пришла на «Гомельдрев» после института в 1992 году. Признается – о другом месте даже и не думала. Семейный фактор, безусловно, сыграл свою роль.

Наталья Голубева, экономист 1-й категории планово-экономического отдела предприятия «Гомельдрев»:

Мы видели, как наши родители, родственники – все работают, все это на наших глазах происходит. Я, когда училась в институте, приходила сюда на практику. Это непередаваемое такое ощущение, что ты продолжаешь дело своих родных.



Старшее поколение в династии Масленковых-Голубевых заложило ту самую ролевую модель, которой сегодня придерживаются их потомки, – трудиться на совесть. А начиналось все в 1950 году, когда на деревообрабатывающий комбинат пришли Иван и Надежда Шевцовы. Супруги устроились на фанерное производство и помогали поднимать промышленность в тяжелое послевоенное время. Дети шли по их стопам с юных лет.