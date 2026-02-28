Теперь выпускают уникальную продукцию – как программу «Один район – один проект» реализуют в Речице

Программа «Один район – один проект» продолжает доказывать свою эффективность. Создание новых современных производств и рабочих мест – главные ожидания от этой инициативы, начало которой было положено в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова подтверждает и статистика: на сегодня в действии около 150 проектов, оборудовано порядка шести тысяч рабочих мест. Объем инвестиций без малого достиг 3,5 миллиарда рублей. Активно программу осваивают и в Речицком районе, где в 2026 году реализуется 12 проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Один из них на днях запустили на метизном заводе. Благодаря этому предприятие установило современное оборудование и освоило выпуск уникальной продукции. А два десятка жителей района нашли там и работу по душе. Подробности в материале наших корреспондентов.

«Новый» – это слово на Речицком метизном заводе сегодня звучит чаще других. Успешное внедрение на предприятии программы «Один район – один проект» позволило создать уникальную продукцию и запустить новые мощности. К его апробации приступили еще в 2023 году. Тогда планы у руководства были вполне реальные – на уже существующих мощностях планировали расширить производство крепежных изделий. Результат оправдал все ожидания.

Леонид Казаченко, заместитель директора – главный инженер Речицкого метизного завода:

Планировалось увеличить производство болтов М6, М8, М10, М12. Это был первый этап проекта, который планировался как «Один район – один проект». Окрыленные успехом, приступили к реализации второй части инвестпроекта: к выпуску крупных болтов диаметром от 18 до 24 миллиметров. Прежний ассортимент отличался гораздо меньшими размерами. Усовершенствованная линейка позволит заместить импортные позиции на внутреннем рынке. Первые партии поставили белорусским потребителям, которые уже оценили новинку машиностроительной отрасли. Среди заказчиков крупнейшие промышленные флагманы: БЕЛАЗ, Могилевский завод лифтового машиностроения.