Вафля с луком и картофелем – такого еще не было! Затестили мороженое со вкусом драника

Мороженое с драником выпустили в Беларуси. Новый сладкий десерт – эксперимент одного столичного минского хладокомбината. В составе вафельного рожка – лук и картофельное пюре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку уже успели оценить белорусы. Что стоит за разработкой и какая она на вкус?

Влада Родовская, корреспондент:

Сладкий сливочный вкус пломбира в сочетании картофельным драником – за этим мороженым, можно сказать, объявили охоту блогеры. Это одна из самых ожидаемых новинок года. Удивляет своим необычным вкусом и белорусским характером.

Идею предложили российские партнеры – реализовали задумку на столичном хладокомбинате №2. Над созданием продукта с мая 2025 года работала команда технологов. Сотни экспериментов, тест разных сочетаний и вкусов. Конечный продукт получился смелым: в основе – классический пломбир, а вместо сахарного рожка – хрустящая вафля с луком и картофелем. Ее изготавливают на гродненском предприятии.

Елизавета Хитрик, ведущий инженер-технолог Минского хладокомбината № 2:

У нас проходят дегустационные комиссии, созданное предприятием. Очень много мы изготавливаем образцов. Образцы мы изготавливаем в условиях производственной лаборатории. Что-то дорабатываем, что-то сразу говорим «да, это будет воплощено в жизнь». Далее – составление рецептуры, утверждение официальной рецептуры в нашем Минздраве. Далее согласование этикетки, дизайна.

Необычное сочетание вкусов уже можно попробовать – мороженое поступило в продажу в начале месяца и успело завоевать любовь потребителей. Мороженое со вкусом драника далеко не первая новинка Минского хладокомбината. В декабре выпустили мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные», сейчас готовят специальную линейку к Пасхе (пока держат в секрете). Всего же на этом предприятии в год изготавливают более 5 тысяч тонн сладкого лакомства. Сейчас акцент на расширение географии экспорта. Рынки России, Азербайджана и Китая уже освоены. Готовится партия к отправке в Узбекистан.



