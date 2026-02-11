Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство

Успешные стартапы и новые горизонты! Инициатива «Один район – один проект» шагает по стране. Современные производства открываются в городах и поселках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит новые рабочие места, востребованная, чаще всего импортозамещающая, продукция и серьезные инвестиции в территории. И даже одно крупное производство способно дать району мощный импульс к развитию.

А с 2026 года заработало логическое продолжение программы «Региональная инициатива». Это улучшенный вариант, в котором сохраняется финансовая поддержка, а процедуры становятся проще – и подача заявок, и администрирование.