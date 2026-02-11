Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство
Успешные стартапы и новые горизонты! Инициатива «Один район – один проект» шагает по стране. Современные производства открываются в городах и поселках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит новые рабочие места, востребованная, чаще всего импортозамещающая, продукция и серьезные инвестиции в территории. И даже одно крупное производство способно дать району мощный импульс к развитию.
А с 2026 года заработало логическое продолжение программы «Региональная инициатива». Это улучшенный вариант, в котором сохраняется финансовая поддержка, а процедуры становятся проще – и подача заявок, и администрирование.
Главный фокус сделают на отдаленных районах, которые особенно нуждаются в поддержке. Тему продолжит Анна Корольчук.
За полувековую историю Рогачевский завод «Диапроектор» переживал разные времена, в том числе непростые. Но сегодня бывший флагман советской промышленности вновь набирает высоту! На предприятии реализуют масштабный проект по созданию современного производства оптико-механических приборов. Завод меняется прямо на глазах, в перевооружение цехов уже вложили более 20 миллионов рублей.
Андрей Паульский, заместитель главного инженера Рогачевского завода «Диапроектор»:
Сроки реализации проекта – 2023–2027 года. Сейчас завершается инвестиционная стадия – приобретение оборудования, его монтаж, запуск в эксплуатацию. В 2027 году выход на проектную мощность. Это повышение производительности, выпуска продукции, качества, точности, а также возможность освоения новых технологий и повышение выпуска новой номенклатуры изделий.
Главная задача – кратно улучшить характеристики выпускаемых приборов: их применяют в военных и гражданских целях. Сейчас в механическом цеху идет наладка нового оборудования – токарных и фрезерных обрабатывающих станков. Всего 23 единицы, и каждая с числовым программным управлением.
Никита Шевцов, начальник механического цеха Рогачевского завода «Диапроектор»:
Мы приходили к этому постепенно, то есть люди у нас ездили в свое время, обучались, проходили подготовку. Обучаем людей на месте, учим молодых специалистов, даем разряды, набираем учеников. То есть постепенно освоили, больших сложностей не было.
Большинство процессов станут автоматизированными, что повысит качество и конкурентоспособность инновационной продукции – аналогов ей в Беларуси нет. После выхода на проектную мощность новое производство принесет примерно 13 миллионов рублей выручки в год и рост экспорта. Кроме того, появится 25 дополнительных рабочих мест. В целом, программа «Один район – один проект» уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для развития местной экономики.
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