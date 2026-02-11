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Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство

11 февраля 2026 17:10
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Успешные стартапы и новые горизонты! Инициатива «Один район – один проект» шагает по стране. Современные производства открываются в городах и поселках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит новые рабочие места, востребованная, чаще всего импортозамещающая, продукция и серьезные инвестиции в территории. И даже одно крупное производство способно дать району мощный импульс к развитию.

А с 2026 года заработало логическое продолжение программы «Региональная инициатива». Это улучшенный вариант, в котором сохраняется финансовая поддержка, а процедуры становятся проще – и подача заявок, и администрирование.

Главный фокус сделают на отдаленных районах, которые особенно нуждаются в поддержке. Тему продолжит Анна Корольчук.

 

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство-2

За полувековую историю Рогачевский завод «Диапроектор» переживал разные времена, в том числе непростые. Но сегодня бывший флагман советской промышленности вновь набирает высоту! На предприятии реализуют масштабный проект по созданию современного производства оптико-механических приборов. Завод меняется прямо на глазах, в перевооружение цехов уже вложили более 20 миллионов рублей.

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство-4

Андрей Паульский, заместитель главного инженера Рогачевского завода «Диапроектор»:
Сроки реализации проекта – 2023–2027 года. Сейчас завершается инвестиционная стадия – приобретение оборудования, его монтаж, запуск в эксплуатацию. В 2027 году выход на проектную мощность. Это повышение производительности, выпуска продукции, качества, точности, а также возможность освоения новых технологий и повышение выпуска новой номенклатуры изделий.

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство-6

Главная задача – кратно улучшить характеристики выпускаемых приборов: их применяют в военных и гражданских целях. Сейчас в механическом цеху идет наладка нового оборудования – токарных и фрезерных обрабатывающих станков. Всего 23 единицы, и каждая с числовым программным управлением.

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство-8

Никита Шевцов, начальник механического цеха Рогачевского завода «Диапроектор»:
Мы приходили к этому постепенно, то есть люди у нас ездили в свое время, обучались, проходили подготовку. Обучаем людей на месте, учим молодых специалистов, даем разряды, набираем учеников. То есть постепенно освоили, больших сложностей не было.

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство-10

Большинство процессов станут автоматизированными, что повысит качество и конкурентоспособность инновационной продукции – аналогов ей в Беларуси нет. После выхода на проектную мощность новое производство принесет примерно 13 миллионов рублей выручки в год и рост экспорта. Кроме того, появится 25 дополнительных рабочих мест. В целом, программа «Один район – один проект» уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для развития местной экономики.

Подробнее смотрите в видео.

# производство # Завод

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