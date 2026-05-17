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Новости по тегу #процедура ЭКО

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток
17 мая 2026 18:10

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи
16 мая 2026 17:15

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором
19 апреля 2026 13:56

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором

Помочь женщинам исполнить мечту! Главные изменения в программе ЭКО обсудили с Еленой Гошкевич
28 марта 2026 12:36

Помочь женщинам исполнить мечту! Главные изменения в программе ЭКО обсудили с Еленой Гошкевич

Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ
24 марта 2026 17:20

Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ

Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО
23 марта 2026 16:59

Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО

ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам – о нюансах рассказала врач
22 марта 2026 17:25

ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам – о нюансах рассказала врач

Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом
22 марта 2026 17:18

Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом

«Мы помогаем забеременеть». В РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, как проходит процедура ЭКО
21 марта 2026 14:32

«Мы помогаем забеременеть». В РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, как проходит процедура ЭКО

Лукашенко – об ЭКО: обязательно надо привнести самые передовые технологии в это направление!
21 марта 2026 14:27

Лукашенко – об ЭКО: обязательно надо привнести самые передовые технологии в это направление!

Лукашенко: такого позорища для мужиков трудно придумать! Женщина не может родить – не от кого!
21 марта 2026 14:18

Лукашенко: такого позорища для мужиков трудно придумать! Женщина не может родить – не от кого!

Ходжаев рассказал о нюансах проведения второй попытки ЭКО
20 марта 2026 16:52

Ходжаев рассказал о нюансах проведения второй попытки ЭКО