Новости по тегу #процедура ЭКО

Репродуктивный возраст женщины не такой длинный, как хотелось бы. Но это же не означает, что нужно бежать рожать от первого встречного. Хотя такие подходы поощряют в некоторых странах. У нас же идут по пути расширения инструментов для возможности стать родителем в любом возрасте.
За буднями многодетной мамы из Минска наблюдают больше трех тысяч подписчиков.
Почему в нашей стране забота о человеке рассматривается как основа национальной политики? Обсудили с гостьей программы.
Теперь будет доступна вторая бесплатная попытка, и воспользоваться процедурой смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.
Воспользоваться бонусом от государства смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.
Документ принят в развитие действующей программы господдержки ЭКО и предусматривает расширение доступности репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью.
«Одинокая женщина имеет право воспользоваться донорским сперматозоидом из базы, только донорским».
В Беларуси планируют сделать вторую попытку ЭКО бесплатной. На неделе Президент поручил проработать этот вопрос. Если первая программа позволила родиться тысячам маленьких белорусов, то расширение льготы – это уже не просто демография, а реальный шанс для каждой семьи, которая мечтает о ребенке, но
Планируется, что в программу включат тех, кто уже родил с помощью ЭКО и хочет снова стать мамой. Подобную процедуру проводят в РНПЦ «Мать и дитя».
«Если медики сказали, что Петровой можно сделать первое, второе, третье, десятое ЭКО, можно. Значит, 100 % она должна забеременеть и родить».
Чтобы белорусские женщины смогли ощутить счастье материнства, Александр Лукашенко готов не считать затраты. Глава государства также потребовал убрать все бюрократические проволочки – если некоторые мужчины готовы самоустраниться от решения этой проблемы.
Александр Лукашенко заслушал доклад о проекте указа о проведении экстракорпорального оплодотворения.
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