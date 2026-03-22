Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом

В Беларуси планируют сделать вторую попытку ЭКО бесплатной. На неделе Президент поручил проработать этот вопрос. Если первая программа позволила родиться тысячам маленьких белорусов, то расширение льготы – это уже не просто демография, а реальный шанс для каждой семьи, которая мечтает о ребенке, но столкнулась с трудностями. При этом за финансы можно не волноваться. Эту часть глава государства берет на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– До 49 лет. Сейчас у нас 40?

– Сейчас 40.

– Фактически до 50 лет она может воспользоваться процедурой ЭКО второй раз.

– Да.

– На это надо 6 млн. Решаемый вопрос. Но самое главное – здоровье женщины и возможность родить. Значит, надо обследовать, чтобы здравоохранение, медицина наша на высочайшем уровне сказала: да, можно. Медицинские показания. Абсолютно правильно. Подробности. Ольга Коршун, СТВ:

Кто сможет претендовать на поддержку государства и какие передовые технологии внедрят в наших клиниках уже в этом году? В больших планах на маленькую жизнь более подробно разберемся с врачом – акушером-гинекологом Светланой Мазитовой. Тема важная. Государство бесплатно предоставит вторую попытку ЭКО. Вы тот самый специалист, один из, который в Минской области решает в некотором роде судьбу женщин, которые хотят стать мамой и претендуют на бесплатную попытку ЭКО. Вокруг ЭКО ходит очень много мифов, страшилок. Что такое ЭКО, чего стоит бояться, чему стоит верить, а что просто мифы, которые надо отбросить?

Светлана Мазитова, врач – акушер-гинеколог, заведующая женской консультации УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Программа ЭКО овеяна мифами, и самый популярный из них – это то, что если вдруг женщина пойдет и будет планировать беременность методом ЭКО, то после ЭКО у нее обязательно диагностируют рак, ну, хоть чего-нибудь, но диагностируют. На самом деле это не так. Каждый акушер-гинеколог знает, что когда женщина подвергается гормональной стимуляции, то, конечно, если в организме уже существует рак и мы о нем не знаем, то, безусловно, ЭКО подстегнет развитие этого рака. И именно поэтому каждая женщина еще на этапе подготовки к программе ЭКО проходит очень тщательное обследование для выявления предраков. И все они диагностируются, лечатся, и только после этого женщина вступает в протокол. Ольга Коршун:

Ну, онконастороженность в обществе и так высокая, и мы оцениваем риски, чего это будет стоить. Но в целом женщины все равно обращаются и в комиссию, и наверняка к вам в роддом за тем, чтобы врачи помогли стать мамой. Насколько сегодня бесплатная попытка в Минской области востребована? Сколько женщин к вам обращалось? Светлана Мазитова:

Проблема бесплодия набирает обороты не только в Минской области, а вообще в республике. И только в наш кабинет планирования семьи на базе областного роддома ежегодно обращаются около 2,5 тысяч женщин. Безусловно, сначала мы с ними работаем, применяем к ним всевозможные методы по восстановлению естественной фертильности, стараемся достичь беременности естественным путем. И только в крайнем случае, когда уже все наши методы испробованы, использованы, мы направляем женщину на ЭКО. И ежегодно около 200 пар семейных к нам обращаются на областную комиссию по предоставлению бесплатной попытки ЭКО. Ольга Коршун:

Почему, как вы считаете, одной попытки оказалось недостаточно и сегодня расширили эту меру? Вторая попытка тоже будет осуществляться при государственной поддержке финансовой. Светлана Мазитова:

Несмотря на то, что доктор при первом знакомстве со своей пациенткой имеет большой объем исследований, очень сложно предсказать, как женщина ответит на стимуляцию, получим ли мы яйцеклетки, получим ли мы эмбрионы, удастся ли перенос. Поэтому, конечно, процент успеха первой попытки всего лишь 30-40 %. Однако этот бесценный опыт и возможности женщины после первой попытки не исчерпаны.