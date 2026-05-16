Прямой эфир

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи

16 мая 2026 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современная семья – это не просто желание соответствовать идеальной картинке, а умение оставаться командой в ежедневной жизни. А еще находить время не только для детей, но и друг для друга даже спустя годы семейной жизни. История семьи из Минска, где любовь началась с медленного танца, а сегодня продолжается уже в ритме большой многодетной семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этой семьи началась с вальса! 21 год назад рождественский бал в Суворовском училище подарил Михаилу встречу с хрупкой Мариной. Совсем еще юные ребята встречались 4 года, потом поженились. Но 19-е число – день первой встречи – каждый месяц празднуют до сих пор. Умножить любовь на четыре помогли дети: в семье растут три дочки и сын.

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи-2

За буднями многодетной семьи из Минска наблюдают больше трех тысяч подписчиков. У Марины Бельской свой блог про материнство. Начинался он как семейный альбом, чтобы делиться и сохранять самые яркие кадры из жизни. И рос он вместе с семьей. Под фото стали появляться советы и лайфхаки современной многодетной мамы. Рилсы без идеальных картинок; правда, как есть: тренировки, кружки, дом. Да, много детей – это хлопотно. И все же тренд на большую семью в обществе растет. Есть запрос: об этом говорят десятки вопросов, с которыми будущие и настоящие мамы обращаются к Марине.

Марина Бельская, многодетная мама:
Дети – это большое счастье, много радости! Это путешествия, праздники, какая-то новая частичка в сердце возрождается и появляется. Возникает искра, огонь любви еще большей.

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи-4

Тренд на большие семьи давно шагнул за пределы столицы. На участке педиатра Натальи Овсяник больше 800 детей. Третья часть из них воспитывается в многодетных семьях, в самой большой восемь ребят. В профессии Наталья 21 год. И теперь уже к ней на прием своих малышей приводит второе поколение мам.

Но, пожалуй, еще никогда государственная поддержка не была настолько мощной. Помимо длительного декрета, пособий, семейного капитала и решения квартирного вопроса, государство сегодня дает возможность бороться за самое сокровенное – за счастье стать родителями. Чтобы чудо случилось – две бесплатные попытки ЭКО.

Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи-6

Наталья Овсяник, врач-педиатр детской консультации поликлиники районной центральной больницы г. Белыничи:
Государство помогает во всем и делает все для того, чтобы женщина могла осуществить свою мечту и свое предназначение: стать матерью, продолжить свой род и, соответственно, иметь семью.

Подробнее смотрите в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # процедура ЭКО

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна
16 мая 2026 17:14

В Беларуси отмечают День работников физкультуры и спорта – какими успехами может похвастаться страна

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»
16 мая 2026 17:00

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку
16 мая 2026 16:51

В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»
16 мая 2026 16:43

Что входит в оборонный план Беларуси на пятилетку и как будут защищать границу от новых угроз? Анонс «Недели»

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 16:40

Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу

Белорусам рассказали, вырастет ли коммуналка, если сдавать квартиру «тунеядцу»
16 мая 2026 15:49

Белорусам рассказали, вырастет ли коммуналка, если сдавать квартиру «тунеядцу»

Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси
16 мая 2026 14:56

Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси

В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов
16 мая 2026 14:41

В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов

О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским
16 мая 2026 13:50

О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском
16 мая 2026 13:45

Масштабный праздник МВД «Мир вашему дому!» прошел под Минском

МИД Беларуси передал экспонаты Национальному историческому музею
16 мая 2026 13:37

МИД Беларуси передал экспонаты Национальному историческому музею

Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу
16 мая 2026 13:33

Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу