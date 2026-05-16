Декрет, пособия и две бесплатные попытки ЭКО! Как в Беларуси поддерживают семьи

Современная семья – это не просто желание соответствовать идеальной картинке, а умение оставаться командой в ежедневной жизни. А еще находить время не только для детей, но и друг для друга даже спустя годы семейной жизни. История семьи из Минска, где любовь началась с медленного танца, а сегодня продолжается уже в ритме большой многодетной семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этой семьи началась с вальса! 21 год назад рождественский бал в Суворовском училище подарил Михаилу встречу с хрупкой Мариной. Совсем еще юные ребята встречались 4 года, потом поженились. Но 19-е число – день первой встречи – каждый месяц празднуют до сих пор. Умножить любовь на четыре помогли дети: в семье растут три дочки и сын.

За буднями многодетной семьи из Минска наблюдают больше трех тысяч подписчиков. У Марины Бельской свой блог про материнство. Начинался он как семейный альбом, чтобы делиться и сохранять самые яркие кадры из жизни. И рос он вместе с семьей. Под фото стали появляться советы и лайфхаки современной многодетной мамы. Рилсы без идеальных картинок; правда, как есть: тренировки, кружки, дом. Да, много детей – это хлопотно. И все же тренд на большую семью в обществе растет. Есть запрос: об этом говорят десятки вопросов, с которыми будущие и настоящие мамы обращаются к Марине. Марина Бельская, многодетная мама:

Дети – это большое счастье, много радости! Это путешествия, праздники, какая-то новая частичка в сердце возрождается и появляется. Возникает искра, огонь любви еще большей.

Тренд на большие семьи давно шагнул за пределы столицы. На участке педиатра Натальи Овсяник больше 800 детей. Третья часть из них воспитывается в многодетных семьях, в самой большой восемь ребят. В профессии Наталья 21 год. И теперь уже к ней на прием своих малышей приводит второе поколение мам. Но, пожалуй, еще никогда государственная поддержка не была настолько мощной. Помимо длительного декрета, пособий, семейного капитала и решения квартирного вопроса, государство сегодня дает возможность бороться за самое сокровенное – за счастье стать родителями. Чтобы чудо случилось – две бесплатные попытки ЭКО.