Тысячи спасенных жизней! В Беларуси отмечают День пожарной службы

Торжества по случаю Дня пожарной службы в Минске по традиции началиcь с памятной церемонии у монумента Победы. Сотрудники МЧС, руководство и ветераны почтили память защитников Отечества, возложив цветы и венки к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года сотрудники пожарной службы справились более чем с четырьмя тысячами пожаров. Однако работа спасателей не ограничивается борьбой с огнем. Каждый день они выезжают на десятки происшествий, оказывают помощь людям и животным, ликвидируют последствия аварий и стихийных бедствий. Наши специалисты также участвуют в международных спасательных операциях, помогая странам, пострадавшим от природных катастроф.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Пожарная служба Беларуси живет службой. Ежедневно, 24 на 7, выполняет стоящие перед ней задачи. Так было, так есть и так будет на протяжении долгих лет развития нашего государства. Еженедельно более 8 тысяч выездов по стране осуществляют подразделения МЧС для оказания помощи людям. Более 100 пожаров ликвидируются в течение недели, тысячи спасенных человеческих жизней, десятки тысяч эвакуированных с мест чрезвычайных ситуаций. Я рассчитываю на то, что вот эти цифры подтолкнут и население быть внимательным, быть подготовленным к различного рода чрезвычайным ситуациям, не допускать элементарных вещей, связанных с беспечностью.

Виталий Короткий, старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:

Необходимо психологически себя побороть и нацеливать только на положительные моменты в нашей работе, что все будет хорошо и задача будет выполнена по тушению. И главная цель этого всего, когда нет гибели и пострадавших. Это самое главное.