Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО

Отличная новость для тех, кто планирует умножить свое семейное счастье, но по тем или иным причинам не может иметь детей. Итак, вторая бесплатная попытка ЭКО или, точнее будет сказать, за счет государственного бюджета, для родителей – теперь официально принятое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в развитие действующей программы господдержки ЭКО и предусматривает расширение доступности репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью. Итак, указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе – возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению процедуры. В случае если первая предоставленная бесплатно попытка была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.