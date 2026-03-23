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Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО

23 марта 2026 16:59
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Отличная новость для тех, кто планирует умножить свое семейное счастье, но по тем или иным причинам не может иметь детей. Итак, вторая бесплатная попытка ЭКО или, точнее будет сказать, за счет государственного бюджета, для родителей – теперь официально принятое решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО-2

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в развитие действующей программы господдержки ЭКО и предусматривает расширение доступности репродуктивных технологий для женщин, желающих стать матерью.

Итак, указом предполагается проведение двух бесплатных попыток ЭКО вместо одной. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. Предоставлять попытки будут при соблюдении нескольких условий. В их числе – возраст женщины, не превышающий 40 лет, а также наличие медицинских показаний при отсутствии противопоказаний к проведению процедуры. В случае если первая предоставленная бесплатно попытка была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право на вторую процедуру ЭКО на бюджетной основе до достижения ею возраста 49 лет.

Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО-4

Выполнение процедуры, как и ранее, будет проводиться в государственных учреждениях здравоохранения, перечень которых определяется Советом Министров. Принятие документа позволит повысить государственную социальную поддержку белорусских женщин, предоставить им дополнительные возможности в области охраны репродуктивного здоровья. Отметим, благодаря действующей программе ЭКО в Беларуси родились более 2,5 тысяч детей, что доказало ее эффективность и востребованность. Государством на эти цели направлено около 28 млн рублей.

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# Александр Лукашенко # процедура ЭКО

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