Европа в огне! Лесные пожары во Франции вынудили эвакуировать целый дом престарелых

Европа в огне. Лесные пожары на юго-западе Франции вынудили эвакуироваться десятки тысяч людей. На полуострове Кап-Ферре власти объявили полную эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели вывозят даже постояльцев местного дома престарелых. Пожилых людей выносили прямо из постелей и на скорых увозили в безопасные районы. Сами местные жители называют происходящее настоящей катастрофой.

Дидье Баронне, пенсионер (Франция):

У нас просто нет выбора. Мы должны уехать. Это очень печально. Настоящая катастрофа.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: дым содержит смертельно опасный коктейль из угарного газа, оксидов азота и микрочастиц сажи. На фоне аномальной жары ядовитые свойства воздуха усиливаются в разы. Мелкие частицы проникают в легкие и мгновенно попадают в кровь. Это провоцирует инфаркты, инсульты и тяжелые воспаления. С начала года в Европе зафиксировано более тысячи двухсот пожаров. В атмосферу выброшено свыше 8 миллионов тонн углекислого газа. В ВОЗ заявляют: за два года число лесных пожаров в регионе выросло более чем наполовину. А в Испании и Португалии статистика и вовсе удвоилась. Только к середине лета огонь уничтожил четверть миллиона гектаров леса. И, по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.