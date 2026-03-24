Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ
Одна из самых обсуждаемых тем недели – еще один шанс на родительское счастье. Именно такая метафора идеально подходит под, пожалуй, самую народную новость марта. Речь о второй бесплатной попытке ЭКО или, точнее будет сказать, попытке ЭКО за счет государственного бюджета. Указ в развитие действующей программы господдержки этой репродуктивной технологии накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важный нюанс: воспользоваться бонусом от государства смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. А еще, если первая процедура ЭКО завершилась рождением ребенка, второй женщина сможет воспользоваться бесплатно до 49 лет.
Диана Головач расскажет другие детали.
Сегодня первая попытка ЭКО в Беларуси приводит к беременности в 38 % случаев. Это один из лучших показателей в Европе. Но врачи знают: иногда одного раза недостаточно. Почему? Потому что первая попытка – это когда врачи прислушиваются к организму. Медики смотрят: как тело реагирует на стимуляцию, как растут эмбрионы, готова ли слизистая принять новую жизнь. Каждая деталь – подсказка для следующего раза. Статистика показывает: со второй попытки шансы возрастают до 50 %.
Светлана Макарская, врач клинической лабораторной диагностики (эмбриолог) Городского клинического родильного дома № 2 Минска:
Репродуктолог еще не знает, как женщина отреагирует на стимуляцию, как она запустится в стимуляцию, какой рецепторный аппарат яичников у женщины. Точно так же и эмбриолог. Он первый раз встречается с яйцеклетками женщины, с их качеством, с ее эякулятом супруга, видит, как развиваются на протяжении 5-6 дней эмбрионы. И уже когда пара приходит на вторую попытку, репродуктолог может подкорректировать схему.
Результаты программы бесплатного ЭКО говорят сами за себя. Только за последние пять лет во 2-м роддоме провели 2050 бесплатных циклов. На свет появился 861 ребенок. В 2025 году программой первой бесплатной попытки ЭКО воспользовались 407 раз. Каждый – это чья-то надежда, которая уже сейчас нежно сопит в кроватке. Поддержка материнства – тема, которую Президент держит на личном контроле. Заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения», Александр Лукашенко поручил правительству, министру здравоохранения сосредоточиться на высокотехнологичном медицинском обследовании пациенток. А еще четко дал понять: деньги не должны становиться препятствием на пути женщины, желающей родить ребенка. Читайте здесь.
Вопрос доступности процедуры ЭКО для главы государства принципиальный и решаемый. И логичным итогом стало подписание указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения», который выводит систему репродуктивной поддержки на новый уровень. Правила меняются: вместо одной бесплатной попытки ЭКО – две. Причем воспользоваться ими могут не только женщины в браке, но и незамужние белоруски. Базовые условия остаются прежними: возраст до 40 лет и отсутствие противопоказаний к процедуре. Однако есть и принципиально важное дополнение для тех, кто уже познал счастье материнства: если первая попытка ЭКО оказалась успешной и завершилась рождением ребенка, право на вторую бюджетную процедуру сохраняется. И воспользоваться им женщина сможет вплоть до достижения 49 лет.
Анастасия Мардас, заведующий отделом репродуктивного здоровья Городского клинического родильного дома № 2 Минска:
Для первой попытки ЭКО у нас всего достаточно. Я думаю, здесь будет все пересматриваться: закупка оборудования, расходных материалов, препаратов. Для этого даны три месяца, чтобы было все сделано.
Далее смотрите в видео.