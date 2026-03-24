Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ

Одна из самых обсуждаемых тем недели – еще один шанс на родительское счастье. Именно такая метафора идеально подходит под, пожалуй, самую народную новость марта. Речь о второй бесплатной попытке ЭКО или, точнее будет сказать, попытке ЭКО за счет государственного бюджета. Указ в развитие действующей программы господдержки этой репродуктивной технологии накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный нюанс: воспользоваться бонусом от государства смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. А еще, если первая процедура ЭКО завершилась рождением ребенка, второй женщина сможет воспользоваться бесплатно до 49 лет.

Диана Головач расскажет другие детали.

Сегодня первая попытка ЭКО в Беларуси приводит к беременности в 38 % случаев. Это один из лучших показателей в Европе. Но врачи знают: иногда одного раза недостаточно. Почему? Потому что первая попытка – это когда врачи прислушиваются к организму. Медики смотрят: как тело реагирует на стимуляцию, как растут эмбрионы, готова ли слизистая принять новую жизнь. Каждая деталь – подсказка для следующего раза. Статистика показывает: со второй попытки шансы возрастают до 50 %.