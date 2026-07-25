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Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми

25 июля 2026 10:39
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Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в грузинском Батуми. По сообщениям местных СМИ, два человека погибли, еще 7 пострадали. Авария произошла этим утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Горгиладзе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Всех пострадавших экстренно доставили в клиники города. Сейчас ведется расследование по факту нарушения правил дорожного движения. В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что дипломаты оперативно проверяют появившуюся в СМИ информацию.

# ДТП # МИД Беларуси

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