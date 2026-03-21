«Мы помогаем забеременеть». В РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, как проходит процедура ЭКО
Забота не на словах, а на деле. В белорусском обществе получило отклик поручение Президента максимально либерально и с передовыми технологиям применить подходы при проведении ЭКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь право на две процедуры за счет государства получат не только супружеские пары, но и одинокие женщины.
Планируется, что в программу включат тех, кто уже родил с помощью ЭКО и хочет снова стать мамой. Подобную процедуру проводят в РНПЦ «Мать и дитя». За последние четыре года при бюджетном финансировании выполнено 4 300 циклов ЭКО. На свет появились 1 300 детей. Эффективность наступления беременности – около 40 %. В планах центра – внедрение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов.
Эта процедура позволит на ранней стадии выявить возможные генетические заболевания, избежать потерь беременности и повысить шансы на долгожданное материнство.
Елизавета Мохань, репродуктолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
К нам обращаются супружеские пары с такими факторами бесплодия, как трубный, маточный, эндокринный, мужской. Также неясные теологии есть. Мы им помогаем выяснить причину и, соответственно, помочь забеременеть. Сама программа ЭКО занимает месяц. От начала стимуляции овуляций, где мы получаем определенное количество яйцеклеточек, мы их пунктируем, забираем. После эмбриологи получают их и оплодотворяют. Мы получаем эмбрионы и, соответственно, потом мы их переносим.
В Беларуси планируют максимально использовать международный опыт, современные методы и оборудование. Эта важная тема широко обсуждается в белорусском обществе. Глава государства поручил ответственным должностным лицам доработать проект указа в максимально сжатые сроки. Надо обязательно подключить к обсуждению не только врачей, но и Белорусский союз женщин. Ведь кто лучше всего может в этом разбираться – добавил Президент.
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