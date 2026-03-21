«Мы помогаем забеременеть». В РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, как проходит процедура ЭКО

Забота не на словах, а на деле. В белорусском обществе получило отклик поручение Президента максимально либерально и с передовыми технологиям применить подходы при проведении ЭКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь право на две процедуры за счет государства получат не только супружеские пары, но и одинокие женщины.

Планируется, что в программу включат тех, кто уже родил с помощью ЭКО и хочет снова стать мамой. Подобную процедуру проводят в РНПЦ «Мать и дитя». За последние четыре года при бюджетном финансировании выполнено 4 300 циклов ЭКО. На свет появились 1 300 детей. Эффективность наступления беременности – около 40 %. В планах центра – внедрение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов.

Эта процедура позволит на ранней стадии выявить возможные генетические заболевания, избежать потерь беременности и повысить шансы на долгожданное материнство.