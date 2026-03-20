Ходжаев рассказал о нюансах проведения второй попытки ЭКО
Александр Лукашенко заслушал доклад о проекте указа о проведении экстракорпорального оплодотворения. Как доложили Президенту, за 4 года благодаря государственной поддержке на свет появились 2 528 малышей. Однако потенциал этой меры далеко не исчерпан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО.
Глава государства потребовал двигаться дальше и предоставить женщинам второй бесплатный шанс, расширить возрастные рамки и убрать барьеры на пути к материнству. Главные новации – две бесплатные попытки и право для одиноких женщин. При этом расширяется и возрастной ценз: первая процедура ЭКО – до 40 лет, вторая – до 49.
Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич.
В нашей стране программа поддержки материнства и детства выходит на новый технологический уровень. Для того чтобы помочь семьям обрести счастье родительства, делается действительно все: от передового оборудования до высококвалифицированного персонала. Однако специалисты подчеркивают, что качественная подготовка к ЭКО начинается с честного разговора с пациенткой.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний день мы работаем достаточно качественно с отбором тех женщин, которые могут войти в эту программу. Очень важно, чтобы все те методологии и процессы, которые проходили с нашими женщинами, имели статус «не навредить». Не очень бы хотелось, чтобы мы давали надежду тогда, когда эта надежда (с точки зрения медицинских аспектов) не имеет под собой эффективности или она крайне-крайне мала.