Ходжаев рассказал о нюансах проведения второй попытки ЭКО

Александр Лукашенко заслушал доклад о проекте указа о проведении экстракорпорального оплодотворения. Как доложили Президенту, за 4 года благодаря государственной поддержке на свет появились 2 528 малышей. Однако потенциал этой меры далеко не исчерпан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал двигаться дальше и предоставить женщинам второй бесплатный шанс, расширить возрастные рамки и убрать барьеры на пути к материнству. Главные новации – две бесплатные попытки и право для одиноких женщин. При этом расширяется и возрастной ценз: первая процедура ЭКО – до 40 лет, вторая – до 49.

Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич.

В нашей стране программа поддержки материнства и детства выходит на новый технологический уровень. Для того чтобы помочь семьям обрести счастье родительства, делается действительно все: от передового оборудования до высококвалифицированного персонала. Однако специалисты подчеркивают, что качественная подготовка к ЭКО начинается с честного разговора с пациенткой.