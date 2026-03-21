Лукашенко – об ЭКО: обязательно надо привнести самые передовые технологии в это направление!

Александр Лукашенко:

Бесплатно, за счет государства. Ну, если у государства нет денег, то тогда возьму из фонда, который Президент создал. Это всего на второе ЭКО вы пишете 6 миллионов рублей или в целом на все?

– Вообще на все. Понадобится дополнительно еще 6 миллионов.

– Дополнительно шесть? Это я женщинам подарю, соберу эти деньги и подарю. Ну что это за деньги? 6 миллионов мы не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить? Надо нам обязательно в этом направлении, если мы что-то не понимаем, привнести самые передовые технологии. Деньги за мной. Самые передовые. Если медики сказали, что Петровой можно сделать первое, второе, третье, десятое ЭКО. Значит, 100 % она должна забеременеть и родить. Если есть какие-то передовые супертехнологии, скажите, сколько это стоит? Это актуально в Год женщины и не только в год. Годом тут мы не прикроемся. Вопрос, может ли женщина, уже родившая ребенка с помощью ЭКО, воспользоваться для проведения бесплатной процедуры своими эмбрионами, которые хранятся в частных центрах. Если может, значит надо предоставить такую возможность. Хорошо, если у нас в стране она хранит. А если за рубежом? Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать.