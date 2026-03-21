Лукашенко – об ЭКО: обязательно надо привнести самые передовые технологии в это направление!

Забота не на словах, а на деле. В белорусском обществе получило отклик поручение Президента максимально либерально и с передовыми технологиям применить подходы при проведении ЭКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь право на две процедуры за счет государства получат не только супружеские пары, но и одинокие женщины.
Лукашенко: такого позорища для мужиков трудно придумать! Женщина не может родить – не от кого!
Вопрос не столько в демографии, сколько в возможности осчастливить женщину. В проекте указа предлагается предоставлять представительницам прекрасного пола за счет государства вторую попытку ЭКО, увеличив при этом возраст до 49 лет. Отдельно затрагивался вопрос дополнительного финансирования. На проведение таких процедур необходимо около 6 миллионов рублей. Александр Лукашенко подчеркнул, что выделение такой суммы – это решаемый вопрос. Причем сделать это можно без дополнительной нагрузки на бюджет, а за счет средств президентских фондов.
Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО
Александр Лукашенко:
Бесплатно, за счет государства. Ну, если у государства нет денег, то тогда возьму из фонда, который Президент создал. Это всего на второе ЭКО вы пишете 6 миллионов рублей или в целом на все?
– Вообще на все. Понадобится дополнительно еще 6 миллионов.
– Дополнительно шесть? Это я женщинам подарю, соберу эти деньги и подарю. Ну что это за деньги? 6 миллионов мы не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить? Надо нам обязательно в этом направлении, если мы что-то не понимаем, привнести самые передовые технологии. Деньги за мной. Самые передовые. Если медики сказали, что Петровой можно сделать первое, второе, третье, десятое ЭКО. Значит, 100 % она должна забеременеть и родить. Если есть какие-то передовые супертехнологии, скажите, сколько это стоит? Это актуально в Год женщины и не только в год. Годом тут мы не прикроемся. Вопрос, может ли женщина, уже родившая ребенка с помощью ЭКО, воспользоваться для проведения бесплатной процедуры своими эмбрионами, которые хранятся в частных центрах. Если может, значит надо предоставить такую возможность. Хорошо, если у нас в стране она хранит. А если за рубежом? Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать.