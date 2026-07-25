Транзит под контролем! В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов

В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов. Теперь ведомство будет жестче контролировать иностранные грузовики, которые везут зарубежные товары в нашу страну транзитом через Евразийский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При завершении транзита водитель обязан предъявить разрешение на проезд по территории Беларуси. За работу без документов иностранным перевозчикам грозит административная ответственность. Второе новшество касается бизнеса. Юридическим лицам предоставили отсрочку по уплате НДС на импортные товары. Налог можно заплатить на три месяца позже. Мера действует без уплаты процентов, а в качестве заявления таможенники примут обычную декларацию. Данное послабление для бизнеса будет работать до конца июня 2027 года.