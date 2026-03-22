ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам – о нюансах рассказала врач

В Беларуси планируют сделать вторую попытку ЭКО бесплатной. На неделе Президент поручил проработать этот вопрос. Если первая программа позволила родиться тысячам маленьких белорусов, то расширение льготы – это уже не просто демография, а реальный шанс для каждой семьи, которая мечтает о ребенке, но столкнулась с трудностями. При этом за финансы можно не волноваться. Эту часть глава государства берет на себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Еще одна новация, что ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам. Как вы к этому относитесь? Как это на практике сегодня реализуется?

Светлана Мазитова, врач – акушер-гинеколог, заведующая женской консультации УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Это очень интересный момент. И сразу хочу оговорить, что в кабинет планирования семьи зачастую обращаются как бы одинокие женщины, не состоящие в браке, но при этом имеющие партнера, и они планируют беременность вдвоем. И очень часто, когда все наши методы планирования естественным путем исчерпаны, мы говорим, что нам пора в ЭКО, и, как ни странно, первая рекомендация от акушера-гинеколога – заключение брака для того, чтобы попасть в программу. Хочу оговорить этот маленький нюанс для таких условно одиноких женщин, что в брак все равно придется вступать, если они хотят в качестве отца ребенка иметь своего партнера. Потому что одинокая женщина имеет право воспользоваться донорским сперматозоидом из базы. Только донорским. А не привести за руку своего гражданского мужа и сказать, что он будет тем самым донором на каких-то бесплатных основаниях. Поэтому если это условно одинокая женщина, то придется вступать в брак.