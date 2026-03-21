Лукашенко: такого позорища для мужиков трудно придумать! Женщина не может родить – не от кого!
Забота не на словах, а на деле. В белорусском обществе получило отклик поручение Президента максимально либерально и с передовыми технологиям применить подходы при проведении ЭКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь право на две процедуры за счет государства получат не только супружеские пары, но и одинокие женщины.
В Беларуси планируется максимально упростить доступ к ЭКО. Поводом для нововведений стало обращение к главе государства жительницы страны. В Беларуси уже действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО за счет государства, благодаря которой за последние четыре года на свет появились 2 528 малышей.
Чтобы белорусские женщины смогли ощутить счастье материнства, Александр Лукашенко готов не считать затраты. Глава государства также потребовал убрать все бюрократические проволочки – если некоторые мужчины готовы самоустраниться от решения этой проблемы.
Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Женщины говорят, что тема нашего обсуждения неординарная и значимая. Наверное, неординарная. Наверное, значимая. Но такого позорища для мужиков трудно придумать. Или, может быть, я ошибаюсь. Женщина не может родить, не от кого. Мы уже начали придумывать некие искусственные методы, назовем их так, экстракорпорального оплодотворения.
Государство взяло на себя определенные обязательства в этой части. Я так прочитал и думаю, лучше бы мужики какое-то на себя обязательство взяли. Подробности здесь.