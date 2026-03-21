Лукашенко: такого позорища для мужиков трудно придумать! Женщина не может родить – не от кого!

Забота не на словах, а на деле. В белорусском обществе получило отклик поручение Президента максимально либерально и с передовыми технологиям применить подходы при проведении ЭКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь право на две процедуры за счет государства получат не только супружеские пары, но и одинокие женщины.

В Беларуси планируется максимально упростить доступ к ЭКО. Поводом для нововведений стало обращение к главе государства жительницы страны. В Беларуси уже действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО за счет государства, благодаря которой за последние четыре года на свет появились 2 528 малышей. Чтобы белорусские женщины смогли ощутить счастье материнства, Александр Лукашенко готов не считать затраты. Глава государства также потребовал убрать все бюрократические проволочки – если некоторые мужчины готовы самоустраниться от решения этой проблемы. Президент советует ориентироваться на самые передовые мировые практики при проведении ЭКО – Петкевич