Помочь женщинам исполнить мечту! Главные изменения в программе ЭКО обсудили с Еленой Гошкевич

Исполнить мечту. Огромным подарком в Год белорусской женщины стал Указ Президента №100. В Беларуси расширили программу ЭКО. Теперь будет доступна вторая бесплатная попытка, и воспользоваться процедурой смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя».

Александр Меженный, ведущий:

Насколько вы как специалист принимаете данный указ и насколько он ожидался? Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

Я, конечно, поддерживаю такое решение. Я и врачи-репродуктологи нашей страны в какой-то мере даже были инициаторы для того, чтобы появился этот указ. Потому что мы общаемся с целевой аудиторией женщин в первую очередь. Мы понимаем, что это нужно, что они об этом просят. И, естественно, это родилось конкретно из потребностей нашего женского населения страны. Алеся Алехнович, ведущая:

А можно ли полагать, что именно со второй попытки чаще всего успех происходит?

Елена Гошкевич:

Если говорить конкретно о второй попытке с криоконсервированными эмбрионами, то успех ЭКО действительно намного выше. То есть криоконсервированные эмбрионы при подсадке приживаются намного чаще. Если мы говорим об успешной попытке ЭКО в настоящее время в 40% случаев, я имею в виду, если это бюджетное ЭКО, если говорить про подсадку криоконсервированного эмбриона, то здесь успех может достигать и 70 %. То есть это действительно более успешно. Александра Каштанова, ведущая:

ЭКО – это не просто процедура, это еще и подготовка, гормональная терапия. Скажите, пожалуйста, входят ли в оплату еще и эти процедуры? Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом

Елена Гошкевич:

Там разграничение достаточно четкое по возрастной категории в первую очередь. И если мы, например, говорим о возрастной категории после 40 лет, которая сейчас появилась в новом указе, то здесь речь идет уже о подсадке криоконсервированных эмбрионов без стимуляции суперовуляции. Если же речь идет о второй попытке ЭКО для женщин до 40 лет, вот как было раньше с такими же критериями, то здесь, конечно, да, включена будет и стимуляция суперовуляции, дорогостоящие лекарственные средства, которые для этого применяются абсолютно так же, как вот и было при первой попытке ЭКО. Александра Каштанова:

Какая возрастная категория? До какого возраста женщина может обратиться, чтобы получить эту процедуру?