Новости по тегу #Праздник в городе

Программа получилась по-настоящему впечатляющей: уже подвели итоги кулинарного поединка шеф-поваров, открыли выставку уникальных скульптур из корнеплодов и дали старт зажигательному бульба-дэнсу.
Приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» направил Президент Беларуси. Глава государства сердечно поздравил хлеборобов с завершением уборочной кампании.
Шести лучшим работникам сельского хозяйства вручили ключи от мини-тракторов BELARUS.
Минск хорош в любое время года. Интересен как место для увлекательного путешествия. Авторитетен как локация для важных переговоров, а для двух миллионов человек – это комфортный город для жизни.
Самые теплые пожелания – в нашем опросе!
Традиционная площадка в центре города – это Дворец спорта, которая будет работать с 11:30 до 23:00.
Гасцей таксама здзіўлялі павільенам рэдкіх старадрукаваных кніг і прэзентацыяй нейрасетак, якія ажывілі класіку.
Традиционно фестиваль-ярмарку примет агрогородок Дещенка.
В программе «Дажынак» – праздничное шествие передовиков, выставка караваев, экспозиция современной техники, а также вечерний концерт и фейерверк.
Главный повод приехать в столицу Дня белорусской письменности – огромный выездной музей редкой книги, который займет 300 квадратных метров.
Гостей ждут творческие встречи с авторами, презентации новых изданий.
Это только первый день праздника, но площадка у Дворца спорта уже превратилась в шумную и щедрую ярмарку.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52