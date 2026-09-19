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Новости по тегу #Праздник в городе

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»
19 сентября 2026 17:17

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»

Рекордный намолот и 880 лет Дзержинску: как Минщина гуляет на «Дожинках-2026»
19 сентября 2026 16:52

Рекордный намолот и 880 лет Дзержинску: как Минщина гуляет на «Дожинках-2026»

На фестивале-ярмарке «Дажынкi-2026» в Дзержинске чествуют передовиков жатвы
19 сентября 2026 13:59

На фестивале-ярмарке «Дажынкi-2026» в Дзержинске чествуют передовиков жатвы

«Здесь все делается для человека!» Чем Беларусь покоряет сердца гостей из-за рубежа?
12 сентября 2026 16:49

«Здесь все делается для человека!» Чем Беларусь покоряет сердца гостей из-за рубежа?

Минск глазами горожан – собрали яркие поздравления к 959-летию столицы!
12 сентября 2026 14:29

Минск глазами горожан – собрали яркие поздравления к 959-летию столицы!

У Минска день рождения! Как отмечают это событие минчане и гости столицы?
12 сентября 2026 14:25

У Минска день рождения! Как отмечают это событие минчане и гости столицы?

В Костюковичах с размахом отметили День белорусской письменности – самые яркие моменты праздника
06 сентября 2026 17:26

В Костюковичах с размахом отметили День белорусской письменности – самые яркие моменты праздника

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе
04 сентября 2026 14:30

Чемпионат по поеданию драников и гастрошоу! «Бульбяны фэст» 5 сентября пройдет в Узденском районе

Чествуем тружеников села! В агрогородке Жемчужный готовятся к «Дажынкам»
04 сентября 2026 14:11

Чествуем тружеников села! В агрогородке Жемчужный готовятся к «Дажынкам»

Музей редкой книги, квест и гала-концерт! Чем порадуют Костюковичи в День белорусской письменности?
04 сентября 2026 08:56

Музей редкой книги, квест и гала-концерт! Чем порадуют Костюковичи в День белорусской письменности?

Костюковичи готовятся ко Дню письменности – узнали, какую программу подготовили к празднику
31 августа 2026 17:51

Костюковичи готовятся ко Дню письменности – узнали, какую программу подготовили к празднику

Национальные угощения и восточные танцы – каким был 1-й день Фестиваля узбекской дыни в Минске
28 августа 2026 18:59

Национальные угощения и восточные танцы – каким был 1-й день Фестиваля узбекской дыни в Минске