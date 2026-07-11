Победителями конкурса «Властелин села» стала семья Сикорских из Могилевской области

Сегодня, 11 июля, агрогородок Александрия официально принимает главный летний open-air страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если взглянуть на этот праздник сквозь призму нашей истории, то масштаб действительно поражает. Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад – берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!

Купальский пир растянулся на два километра. Шашлык, драники, блины, домашние колбаски и квас рекой.

– Сюда сходятся все гости Александрии попробовать наш самый сочный люля-кебаб. Да, хлеб всему голова, но сегодня ему серьезную конкуренцию составил сыр. Впервые на Александрии – сырный фестиваль. На нем лучшие молочные продукты представляют все регионы страны. Рекорды от местных производителей: сырные бруски больше 100 килограммов и 100 литров молочного шоколадного коктейля. И это не все. Хит этого лета – сырное мороженое. – Очередь огромная. Все приходят, всем нравится. Несколько раз даже приходят.

– Только в Беларуси, наверное, могли додуматься соединить сыр с мороженым, чтобы получился такой изумительный вкусный продукт. Всем рекомендуем. За этим изобилием – труд сотен тысяч белорусов. Отдельный поклон тем, кто работает на земле. Сегодня страна узнала имена победителей конкурса «Властелин села». Почетный титул забрала Семья Сикорских из Могилевской области. Супруги воспитывают двоих детей, но после конкурса поняли, что готовы к третьему.