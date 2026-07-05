Столичные студенты представили концертную программу в Лошицком усадебно-парковом комплексе

Формула успеха столичного студенчества – это сочетание яркого таланта, энергии и уважения к традициям. Студенты Белорусского государственного аграрного технического университета накануне представили концертную программу под открытым небом. Сценой для перформанса стал Лошицкий усадебно-парковый комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со сцены звучали разножанровые композиции: от патриотических и трогательных песен до эстрады и самобытных фольклорных мотивов. Музыкальный марафон продолжился выступлением кавер-бэнда Академии МВД. Для многих молодых артистов этот концерт стал шансом заявить о себе. Музыканты в погонах доказали, что умеют не только нести службу, но и дарить творчество.

Иван Зенько, участник арт-фольк группы «Велес» Белорусского государственного аграрного технического университета:

Мы представляем народный блок. Достаточно большое количество номеров. В районе 21 номера будет. И танцевальные, в том числе, и вокальные. Александр Полешук, участник арт-фольк группы «Велес» Белорусского государственного аграрного технического университета:

Белорусский государственный аграрный технический университет я закончил два года назад. И до сих пор приезжаю, занимаюсь с удовольствием. То есть все приносит удовольствие, радость. И такие мероприятия – одно сплошное удовольствие для нас.