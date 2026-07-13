Как получить «васильковый паспорт»? Необычные фишки юбилейного «Славянского базара»
До старта легендарного фестиваля «Славянский базар», который за годы своей истории превратился в настоящий символ дружбы, мира и единения народов, остается меньше суток. В Витебск прибывают первые участники – артисты, музыканты, творческие коллективы, а также ремесленники и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы главное культурное событие лета запомнилось только приятными мгновениями, слаженно работают многочисленные службы. В дирекции фестиваля развернулся настоящий штаб. Специальные васильковые бейджи – символический «ключ» к мероприятиям «Славянского базара» – уже получили почти полторы тысячи человек. Ожидается, что гостей и участников будет в 4 раза больше.
Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Служба с 13 июля работает в круглосуточном режиме. Мы днем и ночью готовы аккредитовать всех участников на фестиваль.
Полина Захаренко:
Я с арт-проекта, получила аккредитацию в первый раз, участвую в «Славянском базаре» тоже первый раз и очень рада!
По случаю юбилейного фестиваля организаторы подготовили немало приятных бонусов. Каждый 35-й зарегистрированный участник получает сувенир в качестве комплимента. А самые преданные поклонники «Славянского базара» могут рассчитывать даже на «васильковый паспорт».
Любовь Олиярник, руководитель службы регистрации дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Для этого необходимо либо принести свои фотографии с аккредитациями, либо все аккредитации и сделать заявку на «васильковый паспорт». Он вручается на следующий день: сегодня сделали заявку и завтра получили.
Усердно репетируют и конкурсанты. Уже сегодня, 13 июля, поздно вечером мы узнаем, под каким номером выступит участница международного детского музыкального конкурса из Беларуси. Напомним, нашу страну в творческом состязании представляет Елизавета Цуприк.
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