Как получить «васильковый паспорт»? Необычные фишки юбилейного «Славянского базара»

До старта легендарного фестиваля «Славянский базар», который за годы своей истории превратился в настоящий символ дружбы, мира и единения народов, остается меньше суток. В Витебск прибывают первые участники – артисты, музыканты, творческие коллективы, а также ремесленники и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы главное культурное событие лета запомнилось только приятными мгновениями, слаженно работают многочисленные службы. В дирекции фестиваля развернулся настоящий штаб. Специальные васильковые бейджи – символический «ключ» к мероприятиям «Славянского базара» – уже получили почти полторы тысячи человек. Ожидается, что гостей и участников будет в 4 раза больше.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Служба с 13 июля работает в круглосуточном режиме. Мы днем и ночью готовы аккредитовать всех участников на фестиваль.

Полина Захаренко:

Я с арт-проекта, получила аккредитацию в первый раз, участвую в «Славянском базаре» тоже первый раз и очень рада!