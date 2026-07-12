Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – как прошло Купалье в Александрии
На Могилевщине в эти выходные с размахом отметили Купалье. «Александрия собирает друзей» – это уже давно не просто фестиваль, а самый настоящий символ того, как бережно белорусы умеют хранить традиции и насыщать их новыми смыслами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Огненное шоу, старинные обряды и невероятное тепло тысяч улыбок – этот праздник в очередной раз доказал, что наша сила – в наших корнях.
Как в Александрии искали счастье – Юлия Мычка собрала самые яркие моменты Купалья.
И в этом вся Александрия. Когда в крепких объятиях поет душа и радуется сердце. Уже в 17-й раз берег Днепра собирает друзей, для долгожданных встреч даже расстояние не помеха. В этот купальский плен мимоходом в 2025 году попала семья Дудиных из Москвы. Заскочили на огонек на пару часов и пообещали: обязательно вернуться. Поэтому в 2026 году – вояж ровно на два дня. Чтобы уже наверняка.
Александр Дудин, житель Москвы (Россия):
Знакомимся с культурой вашей страны. Нам очень нравится ярмарка большая, которая тут проходит. В этом году даже купили интересные такие наряды и участвуем во всяких мероприятиях, играх. Нам очень нравится.
В 2026 году праздник стал масштабнее. Песни звучали по обе стороны реки. Купальский паром – премьера сезона – соединил два берега и стал одной из самых атмосферных локаций фестиваля.
Первые шаги на шкловской земле буквально погружают в яркий праздник. Купальский венок – символ и ворота фестиваля. Гостей здесь встречают шкловскими огурцами с медом. Вход один, но каждый выбирает свой маршрут.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Этот праздник по-настоящему домашний. Он уютный. Здесь, смотрите, сколько улыбок, сколько доброты, сколько открытой души, нашей самобытности, культуры. Мы очень рады нашим друзьям. Мы умеем и накормить, и песни исполнить, и сплясать, и просто поговорить.
Но какой бы ни выбирали гости путь, Город мастеров стороной не обходят никогда. Правда, чтобы урвать лучший товар, приехать сюда нужно пораньше – как и полагается на настоящей ярмарке.
Кузнецы, ткачи, гончары и шаповалы создают «Берегиню» – еще один символ праздника. Теплую, мудрую, как мама. Радушную, гостеприимную, как сама Беларусь. В этом году свои аутентичные подворья здесь развернули мастера из 30 регионов России – приехали умельцы даже из Сибири.
Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии.
Евгений Рудый, мастер по изготовлению изделий из натуральной кожи (Россия):
Заряжает тебя на новые творческие успехи, придумки. Поэтому это возможность и вдохновиться, и подкрепить свой внутренний какой-то интерес.
Александрия традиционно создает мост между эпохами: здесь прошлое буквально оживает на выставке «Антология женской красоты». Коллекцию одежды собирали совместно: Могилевский музей представил аутентичные костюмы, которые носили белорусские модницы много веков назад. А современные тренды в Александрию привезли дизайнеры Беллегпрома.
Как говорится, на каждый товар свой купец. Но есть новинка, которая никого не оставила равнодушным. Футболка, которая поставит точку во многих спорах. Мерч от Первого: «Женщина – главное». За первые часы раскупили полторы сотни позиций.
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По традиции центральным событием масштабного праздника стало участие Александра Лукашенко. Для белорусского лидера шкловская земля не только малая Родина, но и место силы.
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