В Минске проходит масштабный праздничный концерт «Славим имя твое, Беларусь!»

Беларусь продолжает праздновать День Независимости. Главная точка притяжения в Минске сегодня, 4 июля, – площадка у Дворца спорта. Прямо сейчас там проходит масштабный праздничный концерт «Славим имя твое, Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие коллективы страны и известные исполнители радуют зрителей своими лучшими номерами. Со сцены звучат как любимые народные мелодии, так и современные патриотические хиты. Рядом развернулась праздничная ярмарка, где гости могут попробовать блюда белорусской кухни и приобрести уникальные сувениры от народных мастеров.

Наталья Русецкая, главный режиссер концертных площадок:

Мы сегодня говорим, исполняем произведения, также у нас литературные есть произведения. Мы вспоминаем наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем с вами под мирным небом. Вспоминаем их подвиг. Мы также говорим о наших традициях, о нашей богатой культуре, о нашей талантливой молодежи, о наших замечательных детях.

Музыкальный марафон у столичного Дворца спорта продлится до 22:00. Организаторы подготовили для гостей немало творческих сюрпризов.