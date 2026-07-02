Салют из 7 точек столицы – рассказываем, какую программу подготовили в Минске ко Дню Независимости

Концерты, военно-исторические площадки, мастер-классы и спортивные активности: Минск готовится масштабно и ярко отметить главный праздник суверенной Беларуси – День Независимости. В 2026 году программа с акцентом на сохранение исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В афише – медиапроекты, автопробеги, концерты и конкурсы. Праздничные локации развернутся во всех уголках Столицы. Всего в городе пройдет свыше 100 мероприятий. Подробнее о насыщенной программе расскажет Виктория Маркевич.

Виктория Маркевич, корреспондент:

Уже завтра Минск станет центром праздничных событий, посвященных Дню Независимости и 82-й годовщине освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Основная концепция праздника – преемственность поколений и вечная память о подвиге героев.

Утро начнется с торжественных церемоний возложения цветов у обелиска на площади Победы. Здесь же символично завершится масштабная городская акция «Календарь и книга памяти», стартовавшая еще 22 июня.

Днем, традиционно, местом притяжения гостей и жителей столицы станет площадка у Дворца спорта. Так, с 12:00 создавать атмосферу праздника здесь будут белорусские артисты. Масштабный гала-концерт «Вместе за Беларусь» продлится до 21:00. Кроме того, развернется выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Работать торговые ряды будут до 5 июля включительно.

Насыщенную программу подготовили и в историческом центре Минска. В Верхнем городе стартует музыкальный проект Национального президентского оркестра Беларуси «Мелодии родной земли».

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Первая часть будет с 15:00 до 17:00. Вечерняя программа – с 17:00 до 21:00, с участием солистов Президентского оркестра. Эстафету праздничных торжеств подхватят все уголки белорусской столицы. Всего в городе развернется порядка 20 районных площадок. Так, в парке Горького гостей ждут множество интерактивных локаций, музыкальные подарки от белорусских исполнителей, фудкорт, а еще выставка военной техники.

Современное и ретро-вооружение, выступления кинологов, оркестры, мастер-классы, профориентационные мероприятия и, конечно, солдатская каша! 3 июля в столице развернется 11 военно-тематических площадок.

Кульминацией праздничного дня станет вечерняя программа у стелы «Минск – город-герой». На площадке у подножия холма выступят ведущие коллективы и артисты белорусской эстрады. К слову, в этом году концепция концертной программы также тематическая.

А в 22:55 на праздничных площадках Минска, как и по всей республике, прозвучат ноты, которые трогают сердце каждого белоруса. Празднование Дня Независимости завершится масштабной акцией «Споем гимн вместе».