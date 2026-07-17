Дни молодежи стартуют на «Славянском базаре в Витебске»
Дни молодежи продолжат фестивальную программу 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотическая акция, конкурсы, интерактивы, диалоговые площадки, песни и танцы ждут участников и гостей праздника. Объединять под флагом «Славянского базара» молодое поколение – уже традиция культурного форума.
Символично, что именно в Витебске в разные годы впервые звучали песни, позже ставшие хитами. Для артистов «Славянский базар» – это не просто концертная площадка, а место силы, где когда-то начинался их творческий путь.
Петр Елфимов, певец:
Для меня самый знаковый «Славянский базар» – это моя победа в конкурсе молодых исполнителей в 2004 году. Это, вероятно, самое запоминающееся событие. Потом было очень много ярких фестивалей, которые, я думаю, у всех гостей, которые сюда приезжали, остались в памяти, в сердце, и они стремятся сюда вернуться.
Марина Девятова, заслуженная артистка России:
Я принимала участие здесь как конкурсант, представляла Россию. Я не заняла призового места, но получила колоссальный опыт. И, конечно, впоследствии ежегодно, выходя на сцену «Славянского базара», в принципе, приезжая в Беларусь с сольными концертами, я всегда радуюсь встрече с белорусским зрителем. Потому что это всегда радушный приезд.
В сегодняшней фестивальной афише – церемония награждения участников XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск». А их старшим товарищам предстоит узнать, под какими номерами они будут выступать на творческом состязании. Также гостей ждут театральные постановки, выставки, продолжает работу и Город мастеров.
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