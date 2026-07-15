Фестивальный Витебск не перестает удивлять! Дневники «Славянского базара» – день 2

Свет софитов на время мы решили сменить на запах свежего дерева и звон меди. Место, где концентрация талантов на квадратный метр зашкаливает, а шансы уйти отсюда с пустыми руками стремятся к абсолютному нулю. Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й.

Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Начало славянского калейдоскопа. В ту пору было 10 участников, в этом году более 100. Из Беларуси, России, Индии. Сюрпризов много, я не раскрываю карты, потому что здесь необходимо прийти, увидеть своими глазами. Уникальные товары, коллекции одежды, украшения, изделия народного творчества. Поэтому здесь на любой вкус, в том числе и улитки под изысканным бургундским соусом. Поэтому все у нас.