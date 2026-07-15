Фестивальный Витебск не перестает удивлять! Дневники «Славянского базара» – день 2

Свет софитов на время мы решили сменить на запах свежего дерева и звон меди. Место, где концентрация талантов на квадратный метр зашкаливает, а шансы уйти отсюда с пустыми руками стремятся к абсолютному нулю.
Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й.
Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Начало славянского калейдоскопа. В ту пору было 10 участников, в этом году более 100. Из Беларуси, России, Индии. Сюрпризов много, я не раскрываю карты, потому что здесь необходимо прийти, увидеть своими глазами. Уникальные товары, коллекции одежды, украшения, изделия народного творчества. Поэтому здесь на любой вкус, в том числе и улитки под изысканным бургундским соусом. Поэтому все у нас.
Давид Коновалов, продавец:
Мы вообще из Крыма приехали сюда. Я с бабушкой езжу сюда очень долго. Она ездит сюда 18 лет каждый год. И сегодня еле-еле к вам добрались. У нас там точка. Все самое лучшее к вам привезли. Видно, что люди все добрые, они светятся и им это нравится. Смысл жизни в добре, я считаю.
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