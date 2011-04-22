Новости по тегу #Послание Президента белорусскому народу и парламенту - 2011

Попытки внешнего влияния на Беларусь, строительство АЭС, поддержка материнства и семьи, борьба за рынки сбыта, эффективная работа чиновников, поддержка бизнеса, результативная работа ученых – это некоторые ключевые темы, прозвучавшие накануне в ежегодном послании главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – важное политическое событие. Его обсуждают не только в транспорте, на предприятиях, но и в интернете.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте &host; доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.
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