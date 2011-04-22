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Новости по тегу #Послание Президента белорусскому народу и парламенту - 2011

22 апреля 2011 17:51

Депутаты Национального собрания Республики Беларусь – о Послании Александра Лукашенко белорусскому народу

22 апреля 2011 17:31

Что пишут о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию на интернет-форумах Беларуси, России и Литвы?

22 апреля 2011 12:02

Лукашенко: Они задействовали все технические средства, которые мы создали до президентских выборов

22 апреля 2011 12:01

Лукашенко: Война будет совсем другой, чем в Ираке

22 апреля 2011 12:01

Лукашенко: Самим защититься от массированной атаки будет очень сложно. Поэтому мы с россиянами создали совместную группировку

22 апреля 2011 11:58

Лукашенко: Нашему другу недавно взяли сердце вырезали, заменили — уже бегает. Говорит: «Нет, я в Германию не поеду»

Лукашенко: На Западе используют риторику нашего Владимира Ильича Ленина
22 апреля 2011 11:55

Лукашенко: На Западе используют риторику нашего Владимира Ильича Ленина

22 апреля 2011 11:45

Лукашенко: До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику

Лукашенко: Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты
22 апреля 2011 11:44

Лукашенко: Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты

22 апреля 2011 11:42

Лукашенко: Зачем производить, если по отдельным видам продукции 30-40% теряем — гниёт всё

22 апреля 2011 11:41

Лукашенко: Зачем мне эти ученые?

22 апреля 2011 11:33

Лукашенко: Летом мы вам покажем, будем вводить целый комплекс в строй по импортозамещению