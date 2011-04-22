Депутаты Национального собрания Республики Беларусь – о Послании Александра Лукашенко белорусскому народу

Попытки внешнего влияния на Беларусь, строительство АЭС, поддержка материнства и семьи, борьба за рынки сбыта, эффективная работа чиновников, поддержка бизнеса, результативная работа ученых – это некоторые ключевые темы, прозвучавшие накануне в ежегодном послании главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

Традиционно это, по сути, программная речь, вызывает большой резонанс в обществе. Своими мнениями делятся зарубежные дипломаты, парламентарии, белорусские граждане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Новик, депутат Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Зварот Прэзідэнта – гэта не только форма ўзаемадзеяння галін улад, а адкрытая размова з народам. І акцэнт быў зроблены на тым, что нам патрэбна дэмакратыя не разбуральная, а стваральная.

Самае галоўнае – гэта бяспека жыцця. Бяспека ў краіне залежыць і ад кожнага з нас.

Игорь Карпенко, депутат Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Наша страна экспортоориентированна. И мы сегодня действительно должны развивать отношения в различных направлениях, не только балансировать между Востоком и Западом, как говорит глава государства, но и искать новые рынки сбыта.

Владимир Михасев, депутат Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Понятно, что экономическая ситуация сложная, но четко было сформулировано, что сейчас год предпринимательства. И очень четко сказано: без инвестиций и инициативы ничего у нас не произойдет.

Валентина Лукашенок, депутат Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь:

Особо меня впечатлило отношение главы государства к нашей семье. Я считаю, что сегодня в нашей стране сделано все для того, чтобы семьям, нашим детям и взрослым жилось уютно. Но сегодня, наверное, еще нужна ответственность родителей перед каждым ребенком.