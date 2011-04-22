Лукашенко: На Западе используют риторику нашего Владимира Ильича Ленина

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

В моих заявлениях [касательно ситуации в Северной Африке] уже есть определенная динамика, и вы с этим согласитесь. Когда я говорил, что это только начало, так оно и произошло. Это было, прежде всего, связано с Египтом, потом — Тунисом, потом — Ливией, потом — Йеменом и многими-многими другими по всей арабской дуге. Вы знаете, что в Бахрейне происходило. Мы это еще, в основном, воспринимаем, особенно наши люди, по информации средств массовой информации. Какая это информация, я уже вам тоже говорил. Поэтому то ли еще будет. Но динамика говорит о том, что я в то время был прав. Это было только начало. И уже сегодня во всем мире говорят о том, что да, может быть, плохой Мубарак был, может быть, Муамар Каддафи допускал ошибок и немало и так далее. Но это их проблемы, их народов проблемы.

В Ливии сложилась своеобразная конфигурация власти, там племена играют очень важную роль. Но что, мы будем вместо племен им рекомендовать партии создавать? К этому они должны будут придти сами, и их не надо понуждать это делать истребителями и бомбардировщиками. То ли еще будет. И за этот период после моего заявления, это время, как раз подтверждает справедливость того, что я сказал. И не только я об этом говорил. Об этом говорили многие политики. Поэтому я боюсь и они уже боятся (нам-то чего бояться? — им, прежде всего, надо бояться!) — последствий. А самые страшные последствия — это приход к власти радикалов там.

Ну вот, смотрите: в Египте, казалось бы, Мубарака нет — ушли. Ну и что? Еще власть не сформировалась новая, а уже начали делить. К этому революция приводит.

И обратите внимание: это же мы — революционеры! Хоть там и во Франции в свое время были революции, но нас клепали за нашу Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И нас всегда называли революционерами.

Мы сейчас, и я в том числе, говорим о том, что хватит, исчерпали революции лимит. Но кто самые ярые революционеры, которые поддерживают эти революции? Запад, американцы. Они сегодня эту риторику нашего Владимира Ильича Ленина полностью освоили и ею пользуются. То есть, оказывается, им нужны революции. Желательно, чтобы эти революции с них начались, тогда бы они поняли, что такое революция, и какова цена этой революции.

Революция, может быть, в перспективе принесет какие-то результаты, если она нацелена на эти положительные результаты. Но то, что происходит коренная ломка отношений, слом государств — такие революции никому не нужны. И в ближайшей перспективе они, кроме вреда, ничего не принесут. Вот посмотрите!