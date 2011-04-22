Что пишут о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию на интернет-форумах Беларуси, России и Литвы?

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – важное политическое событие. Его обсуждают не только в транспорте, на предприятиях, но и в интернете.

Лента.Ру

Caramba:

А ведь Батька прав! Мне кажется, что в отличие от «западных демократов», его реально интересует его страна и граждане этой страны.

Обсуждения создания АЭС не прекращается и в онлайн-пространстве. Государству жизненно необходима атомная электростанция и она будет построена – расставил все точки над «И» Президент, обращаясь народу и к депутатскому корпусу.

Говорил Президент и о причинах реакции наших ближайших соседей. В том числе, и Литвы. Все дело в конкуренции. И вот комментарий на литовском сайте.

DELFI

Атомщик:

Надо белорусскому народу станцию – значит надо строить. И не надо оглядываться на правителей, которые Евросоюзу готовы раздеть и продать в рабство свой народ. Успехов, Батька, на благо белорусского народа!

Униан

Белоруска:

Бацька говорит правду открыто и недовольны этим враги Беларуси, которые хотят ее разрушить. Не выйдет!

Предпринимательская инициатива и деловая активность. Теперь это в государственных приоритетах. Для достижения результата как на частных, так и на государственных предприятиях нужна команда, от эффективности работы которой зависит успех. На одном из оппозиционных сайтов пользователь согласился с позицией главы государства относительно частной собственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Grmaster:

Правильные слова про частную собственность, про то, что человек будет всегда защищать свой кусок земли, свой дом и семью. Это все правильно. В общем и целом посыл такой – работать, работать, работать всем и всюду. Работать эффективно, быть мобильными, впитывать все новое, работать на результат. Это все правильно тоже.

Лента.Ру

Kapitoly:

Белоруссия – почти единственная страна, у которой еще есть надежда – и то только если ее граждане будут поддерживать существующий курс. Другой курс – демократический и рыночный – куда хуже, и примеров трансформации уже достаточно.

Устанавливать связи с ведущими зарубежными фирмами и отслеживать новейшие разработки во всех сферах. Особое внимание коммерциализации разработок, ведь наука должна быть нацелена на реальный сектор экономики. Да и ученый, как отметил глава государства, должен быть богатым, если он настоящий ученый.

Коммерсант

Nik_titan22:

Мне понравилось предложение Лукашенко в области науки и молодых ученых. «Нет открытия – нет диссертации». Что толку из пустых академиков и корреспондентов?

«Эхо Москвы»

Vampir:

Человек, построивший современную, благополучную в экономическом плане Беларусь, заметьте, без всякой нефти.

Эта страна при нем кормит себя, одевает, развивает реальный сектор экономики – промышленность, ведет независимую политику.

Факты – упрямая вещь.

Поднять стандарты жизни людей на новый качественный уровень. К этому стремится белорусская экономика. При этом, сохранить приоритет социальной политики. Такие подходы по душе и многим участникам интернет-форумов.