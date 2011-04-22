Лукашенко: Самим защититься от массированной атаки будет очень сложно. Поэтому мы с россиянами создали совместную группировку

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Так и здесь — в обороне: есть люди, есть потенциал. Вчера, я понимаю, совместная коллегия военных была. Мы и россиянам предлагаем свои услуги. И вот россияне — спасибо им, они приехали — приехали специалисты, высокого уровня криминалисты. Что они нам оперативно помогут? Они же не знают Беларусь, наших оперативных возможностей. А вот самые сложные вопросы ФСБ — они умеют это делать. И когда они работают с белорусами, просто слушая эти доклады, я горжусь тем, что претензии нам они не предъявляют. Умнейшие ребята, и они делятся с нами этими навыками. Черт его знает, что может быть завтра — не дай Бог, конечно, и так далее. Мы как губка впитываем везде всё, что надо. Ну а что касается обороны, на захват чужих территорий мы не ориентируемся никогда — это не наша политика. Сами защититься от массированной какой-то атаки — нам будет очень сложно. Поэтому мы с россиянами создали совместную группировку. И какие трения у нас не были бы с руководством России — вы это знаете, чего тут скрывать — как бы мы лбами не сталкивались, но это святое. Когда речь идет об обороне наших государств, наших народов — белорусов и россиян — это святое. Ни они, ни мы никогда этим не игрались. В очередной раз мы подтвердили, что здесь мы будем стоять намертво. Друзей у нас нет — ни у России отдельно, ни у нас от России в этом отношении друзей нет. Все щелкают зубами, глядя на восток. Идя на восток, мы опять по дороге. Я часто говорил, что мы танки не пропустим на Москву через Беларусь, такого же никогда не было. И когда французы шли туда в 12-м году, без танков тащили на себе пушки, не в Отечественную войну, когда рвалась группировка «Центр» — вы знаете, как их тут калашматили в Беларуси. Только 600-700 тысяч сопротивленцев было в лесах, мы их называем партизанами. А сколько подпольщиков? Это наша общая история, она говорит о том, что мы должны быть вместе, хочется кому-то или нет. Мы это выстраиваем — оборону вместе, чего бы нам это не стоило.

Лукашенко: Мы будем с Европой восстанавливать отношения, даже после того, как они нас кинули

Александр Лукашенко:

И вы знаете, некоторые говорят: «Ну, во! Цяпер Лукашэнку няма куды дзявацца, толькі ў Расею». Сейчас там она его возьмет ежовыми рукавицами. Ну тупые, беспросветно тупые люди или специально болтают языками. Россия без Беларуси и не мыслит свое существование. Мы — тем более без России, какую б мы политику здесь не проводили. И это не реверанс в сторону России.

Был Владимир Владимирович Путин здесь. Мы с ним друзья давние, понимаем друг друга. Если где-то и не понимаем, нам приходится понимать. Мы с ним обсуждали долго очень многие-многие-многие проблемы. Я ему прямо сказал, чтобы не было никаких обид. Мы будем с Европой восстанавливать отношения, даже после того, как они нас кинули. Почему? Потому что мы в Европе живем, мы — центр Европы! Ну как огородиться от них — никуда не денешься. Поэтому, может быть, в этом сложности и проблемы наши, что приходится смотреть одним глазом и на Восток, и на Запад. Но на востоке наши люди живут, понимаете? И это европейцы должны понимать и воспринимать как данность. Мы ничем не отличаемся от России. Мы самые близкие для россиян люди, и они — самые близкие для нас. Я говорил, что белорусы от русского отличаются тем, что белорус — это русский со знаком качества. Это лучшее, что на этом куске впитала наша земля от русских, поляков, евреев, украинцев. Белорусы — это самое лучшее, что есть у россиян. Мы ничем от них не отличаемся, но это не значит, что мы будем какими-то прихвостнями. Нет! Мы — страна, мы — государство! Сейчас уже не говорят в России: «Надо включить Беларусь в состав России». Зачем? На себя беду накликаете. Можно же проводить такую политику, что ты еще теснее будешь с этим своим государством российским, чем включить его в состав и получить проблемы. Вроде бы, понимание есть. В то же время, еще раз подчеркиваю, мы — в центре континента. Это наше благо и мы должны воспользоваться этим. И мы не будем через забор смотреть на европейцев.

Мы, конечно, понимаем, что американцы (в последнее время уже об этом не говорю) очень интенсивно вдалбливают клин между Европой и Востоком. Вот тут вот: Прибалтика, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия. Мы это знаем, там выстраивается целый коридор. Вы думаете, что американцы довольны политикой европейцев? То, что там Германия начала говорить сама за себя и уже поднимать голову. Послушайте, что Меркель сказала, будучи в Литве и так далее. Они всё видят. И они всё больше сюда вмешиваются, чтобы разбить, клин вбить между Восточной и Западной Европой. Ищут вот этих сателлитов, на которых опереться. И мы имеем массу такой информации. И мы знаем, против кого это направлено. Но это их проблема, а наша проблема состоит в том, что мы это должны учитывать и противостоять этому. Не дай Бог, дойдем до поножовщины. Это отдельная большая тема и долго можно о ней говорить, но мы это видим и понимаем. Поэтому еще немало денег нам приходится на это отвлекать. Но сейчас у россиян денег немножко побольше.

Вы, наверное, слышали: и С-300, и другие системы противовоздушной обороны мы берем у россиян, иногда в большую рассрочку, иногда — бесплатно. Они нам помогают. Это и их оборона. Противовоздушная оборона здесь — от Черного моря до Балтики, которая есть в Беларуси — это и российская оборона. Другой у России нет. Это наша зона ответственности. Это понимают и натовцы, и в России. Опять же, недавно увидели большую группу натовских офицеров у нас. Приехали. Хотим то-это — пожалуйста! Хотим туда — пожалуйста! Хотим увидеть то — пожалуйста! Хотим увидеть, как вы летаете — ради Бога! Хотите вы полетать? Нет, не хотим. В учебный комплекс садитесь, там порулите. Сели в МиГ-29. «Красота!» Французский летчик никогда не летал на наших МиГах. Хоть в учебном тренажере почувствовал себя летчиком. Ну, пожалуйста! Мы же ничего не скрываем. Мы абсолютно прозрачны для наших соседей, так должно быть. Доверие — это прежде всего. И очень честны, и открыты. Говорим: «Ребята, давайте дружить!» Сунетесь не туда, получите на всю катушку. Так же в народе говорят? Мы проводим эту народную политику, в том числе и в оборонных вопросах.

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