Лукашенко: Они задействовали все технические средства, которые мы создали до президентских выборов

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Или возьмите — обнаружили! Говорят: «Этого не может быть!» Может быть у нормальной нации! Обнаружили и задержали. А почему? А потому, что где-то год назад мы не только модернизировали — у нас было старье — мы создали новую систему технического контроля за подобными случаями. И это нас спасло. Мы же обо всем не говорим. Если нам показали кадры, это видео, где он сумку несет, но это явно уже. Ну а потом, к этой же технике нужны люди! Вы понимаете, люди!

Я смотрел вчера сюжет: арестовали наших белорусских ребят — хакеры или как их там называют, которые украли под 200 тысяч долларов в этих магазинах. Вы же понимаете, это же надо влезть туда, вытащить и работать годами. Это полбеды. Но обнаружить же их надо — это не просто! Конечно, это безобразие. Но иногда смотришь и гордишься, что умеют это делать и то. Поэтому вот это важно, что есть люди.

Когда мне председатель КГБ — по линии своей, министр — по своей, прокурор — по своей, госсекретарь с главой администрацией контролируют, докладывают и прочее, я их там терзаю сутками, а эти сидят (я говорю — яйцеголовые) и по миллиметру вычисляют. Это же тысячи людей! Как посмотришь этот вал в метро — туда-сюда. Они задействовали все технические средства, которые мы создали до президентских выборов. И нарвались. А если бы это не сделали? Как и в Витебске, как и на День Независимости всё это прошло. Не дай Бог, если бы мы не задержали, мы имели бы еще печальные последствия — еще более жестокие.