Лукашенко: Летом мы вам покажем, будем вводить целый комплекс в строй по импортозамещению

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Если говорить о стратегии, то, создавая новое производство, я думаю, нас опыт толкает к тому, что мы должны создавать такие производства, для которых у нас есть ресурсы. Можно было и другие создавать, но для этого денег не хватит.

Допустим, мы сегодня богаты природными ресурсами — такими, как древесина. Почему же мы в советские времена не создали предприятия, чтобы обеспечить себя хотя бы газетной бумагой (не закупать ее со стороны, чтоб здесь было это предприятие), салфетками, туалетной бумагой и так далее (кстати, то, что мы делаем на действующих бумажных фабриках). Летом мы вам покажем, будем вводить целый комплекс в строй по импортозамещению. Для этого у нас есть ресурсы, у нас есть древесина, которую мы, как говорят лесники, не всю даже вырубаем.

Почему мы не создавали? Почему строительный комплекс не развивали? Я имею в виду производство строительных материалов на основе тех богатств, которые у нас в земле есть — бурый уголь и так далее и так далее. Почему калийные удобрения более масштабно не развивали — добычу и реализацию. Сейчас бешеными темпами цены растут — по 3 млрд долларов получит только одно предприятие — валюты принесет в страну. Почему мы это не делали? А надо было делать. Спохватились! Начали строить и целлюлозные, и бумажные комбинаты, и строительные, особенно из дерева дома строить, и так далее и тому подобное — то, что у нас есть. Вот тут ошибки не будет, если мы будем инвестировать, в том числе и свои средства, и бюджетные, в такие предприятия, где у нас есть что-то в земле или природа нам подарила.

Добыча питьевой воды. Я уже говорил: в Хорватии и Беларуси, по данным ООН, лучшая вода в мире. Почему мы не добываем? Мы попробовали сейчас, я уже силой сказал Корбуту: давайте-ка будем сами пить и депутатов поить своей водой. 400-500 метров — добываем с большой глубины воду. Исключительная вода — эксперты делают заключение. А почему не продаем? Почему ввозим сюда из Франции, Польши, из других мест воду? У нас же этого добра хватает. Поэтому здесь надо вкладывать средства и создавать новые предприятия.

Лукашенко: Нам нужна атомная электростанция!