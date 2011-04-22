Лукашенко: Зачем производить, если по отдельным видам продукции 30-40% теряем — гниёт всё

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

На совещании у Президента — я не буду называть фамилии — некоторые представители правительства говорили, что нам надо день-два, чтобы проинформировать население, чуть ли не информационно подготовить население. Ну, думаю, ладно, подготовьте. Сам не вмешиваюсь в эти процессы. И смотрю, эта подготовка сегодня склонилась к тому, что это мы урежем, это мы делать не будем. Вот, понимаете, есть рынок: спрос, предложение. «Это все там, это не наше дело, это экономика, субъекты хозяйственные, объекты, а мы – в стороне». Михаил Владимирович, нам такое правительство не надо, если это так. Поэтому вы уж пожалуйста, сделайте так, чтобы было нормально. А какими методами — я уже говорил. Цивилизованными методами, все они хороши, я вас в этом плане не сдерживаю. А вот просто обкорнать всё, и это не делать, и как спросят, так и продадим валюту и так далее, и вот это делать-не делать – не надо! Так дело не пойдет! Это только в учебниках, которые нам привозят с Запада, это написано. Но жизнь никогда не принимала подобные чистые теории.

Поэтому вы особо ретивым своим чиновникам указывайте на то, чтобы они занимались конкретным делом. Конкретным! Всё ведь на поверхности лежит.

Также я приводил уже эти набившие оскомину примеры, когда говорил о сохранности сельхозпродукции. Все считаем, сколько мы произвели. Но зачем производить, если по отдельным видам продукции 30-40% теряем — гниёт всё. Надо, чтобы Президент стукнул кулаком, принял решение — и за полгода практически спрятали всю продукцию. Или по удобрениям: начали мне рассказывать, что нужно 200 миллионов, чтобы закупить аммиачную селитру. Говорю: давайте мы проверим, как же эти удобрения хранятся. И этот ужас вы сегодня видите в средствах массовой информации. А ведь каждый год мы ровно половину, по-моему, этих удобрений оплачиваем из государственного бюджета.

Решите эти вопросы, которые лежат везде на поверхности, и мы будем иметь плюс 25% в эффективности.

Мы не формируем цену на нефть, мы — не Саудовская Аравия и даже не Россия

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Потом ведь цены не мы формируем, формируют цены за нас. Да, нам от того не легче, что сегодня уже западники, саудовцы признали, что в цене на нефть до 30% спекулятива. 30% — это спекулянты. Нефть столько не стоит, сколько она стоит сейчас — примерно 125 долларов за баррель. Это они называют 30, а если посчитать, то и все 50! Но нам от этого не легче, мы не формируем цену на нефть, мы — не Саудовская Аравия и даже не Россия. Те, кто сегодня продает нефть, они на этом наживаются.

Вчера, может быть, хоть краем уха, но послушали доклад премьер-министра России. Дикие поступление в страну от продаж энергоресурсов, от сырья. У нас этого нет. И мы очень уязвимы в этом плане. Мы всё это покупаем, поэтому еще и отсюда цена. Ну как можно купить газ, допустим, за 128 долларов за тысячу кубов на сегодняшний день, а продать его за 100? Тогда надо 28 долларов на тысячу кубов где-то изыскать и за кого-то заплатить. Ну вот, доплатились.

С огромными ресурсами и затратами мы в село уже не пойдем

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Если бы у нас было сегодня 7 млрд экспорта сельхозпродукции, мы б не имели тех проблем на валютном рынке. Нам хватало бы валюты. Но широким фронтом, с огромными ресурсами и затратами мы в село уже не пойдем. Мы там сделали всё, что необходимо было сделать как государству. В основном, сделали. То, что не доделали — это мизер, мы доделаем. Такие указания правительство получило. Моя последняя поездка в Брестскую область к Морозу была как раз связана с этим. Он вокруг себя объединил 20% районов. Это Каменецкий район. 20% Каменецкого района. И получал он хозяйства, вы видели, какие — 15 ферм, 12 успел уже сделать. На той базе, что было, сегодня доят до 80 тысяч килограмм. Что больше надо?

У нас сегодня отдельные товары, в том числе тот несчастный сахар, в 2-3 раза ниже по цене, чем в соседних государствах

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Нам абсолютно нет необходимости повышать цены на некоторые товары первой даже необходимости для людей. Но мне уже не первый месяц докладывают о том, что начался массовый отток этих товаров. Так было, кстати, и с сахаром. Вы, наверное, заметили, что в одно время сахар появился только фасованный в Минске. Кстати, это всё с Минска начиналось, тут всё заканчивалось. В регионах этого не было. Происходило всё «у свядомым творчым Мінску». Пусть минчане примут этот упрек президента на себя. Не только бурчать из-за угла, что власть виновата, но пусть и на себя возьмут эту вину. Мешками начали вывозить. Через сутки эти мешки пошли через российскую и украинскую границы. И не только с сахаром. Так как бороться против этого, если у нас сегодня отдельные товары, в том числе тот несчастный сахар, в 2-3 раза ниже по цене, чем в соседних государствах? У нас же граница открыта, и как бы она не была закрыта, ты все равно ее не закроешь, чтобы там мышь не пробежала. И потом, эта коррупция, коррупция и коррупция — на каждом метре границы. Поэтому жизнь, судьба наша такая: мы — открытая экономика. Если только мы закроем, то и нам завтра закроют тот же кусок границы. Поэтому только экономические методы и уравновешивание.

Подняли цены для того, чтобы уравновесить рынок

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Но важно другое. Да, мы людей ругаем и я тоже. Я имею право людям сказать, как и они мне. Но надо же видеть и другое, уважаемые друзья! Чтобы те деньги, от повышения цен, которое происходит не в связи с низкой рентабельностью продукции в том числе, попадали к тому, к кому они должны попасть — не спекулянтам, не оптовикам, не проходимцам, а именно людям, которые производят. Если мы подняли на сахар цену, допустим, с 3 до 6 тысяч рублей (не знаю масштаб цен сейчас — где-то примерно так) — минус 3 тысячи. Подняли для того, чтобы уравновесить рынок. Давайте отдадим крестьянам эти деньги. Давайте в здравоохранение отдадим — это будет для