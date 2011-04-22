Лукашенко: Зачем мне эти ученые?

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Даже с этими печальными событиями поступил мне доклад — не буду говорить о министерствах, ведомствах — о разворотливости наших ученых. Это очередной сигнал. Когда им ставится конкретная задача, когда вся страна вздыблена, они отдыхают — а у нас выходной — суббота, воскресенье. И когда я уже позвал человека в погонах и сказал: от моего имени позовите, поставьте задачу, за сутки не сделают — туда же их! За сутки сделали. Так зачем нам такие ученые? Не дай Бог хоть одна копейка в этом году будет выброшена кому-то авансом, пеняйте сами на себя.

Заслужил ученый. Принес, положил на стол — заплатите! Я прощу вам, если вы двойную цену, если вы переплатите ему. Но положи на стол, как это делают многие ученые. Но это только половина. А половина ходит — академики, члены-корреспонденты. Докторскую диссертацию сегодня написать — можно не выходить из кабинета. Там, где надо открытие, можно не выходить из кабинета.

И даже мой лучший друг и в какой-то степени наставник, сидящий у меня за спиной, говорит: «Александр Григорьевич, если мы так резанем, как вы требуете, у нас меньше ученых станет». Зачем мне эти ученые? Если вам они нужны — ради Бога! Но они стране не нужны — эти просто со званиями люди! Ладно, кандидатская диссертация. Да, там надо показать свою способность, успешность, анализировать, но, может, чуть-чуть где-то наступить на открытия. Но докторская диссертация — это открытие! Только открытие! Никаких докторов нам других не надо. Нет открытия — нет докторской диссертации! Это железное мое требование, и оно должно быть реализовано. Ученый должен быть богатым, если он настоящий ученый, и даже очень богатым, самым богатым, олигархом пусть будет. Но он это должен заслужить. Содержать просто вот эту армию, которая нам практически ничего не дает…

Я с ними часто сталкиваюсь в поездках и вижу: умные люди. Ученый никогда не боится придти в поле, цех и там что-то думать, творить и так далее. Этих надо поддерживать. А другие просто следом бегают — или подпевают, или такую безглуздицу несут, что страшно слушать. Как же мы будем инновациями заниматься, как будем модернизировать реальный сектор экономики с такими подходами?

Я планирую побывать в этом году и принципиально посмотреть на работу прежде всего Академии наук. Но и вузовская отраслевая наука в стороне не останется. Никто не может рассчитывать на бездумно полученные деньги — таких денег в стране нет.