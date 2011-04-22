Лукашенко: Нашему другу недавно взяли сердце вырезали, заменили — уже бегает. Говорит: «Нет, я в Германию не поеду»

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Даже возвращаясь к этому случаю на Октябрьской. Помните, 5 лет, особенно 3 года назад я просто с боем инициировал, даже не с боем — мне не с кем было бороться тут, просто навязывал модернизацию нашего здравоохранения. Мы выделяли огромные средства. Зайдите сейчас в больницы даже в Минске, которые отстают, зайдите посмотрите — это же дворцы! И за 2-3 года мы всё подчистим. Основное мы за этот год сделаем, в начале будущего. А за это время подчистим. У нас супербольницы. И врачи наши, оказывается, всё умеют делать. Нашему другу недавно взяли сердце вырезали, заменили — уже бегает. Говорит: «Нет, я в Германию не поеду». Россиянин приехал, Акчурин, по-моему, попросил его, чтоб приехал, проконсультировал. Говорит: «А чего консультировать? У вас золотые руки у врачей!» Это буквально за 2 года! Дали в руки врачам тот инструмент, который есть на Западе — и Запад оказался вне конкуренции. И случилось это мгновенно. Все люди благодарят, прежде всего, врачей. Мгновенно развезли, рассортировали людей (у них так это называется — сортировка — некрасивое слово, но так называется). Развезли людей по больницам, через 30 минут все на операционном столе, кто надо, тот лежал. И сделали максимум.