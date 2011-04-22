Лукашенко: Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Скажу прямо: многое из намеченного сделать пока не удалось. Несомненно, мировой кризис, ценовые шоки, погодные катаклизмы не могли не сказаться на нашей экономике. Однако нельзя замалчивать тот факт, что эти объективные обстоятельства зачастую служили прикрытием нерасторопности, бесхозяйственности, разгильдяйства и управленческой некомпетентности. Кроме того, итого 2010 года показали, что существует немало внутренних проблем экономического развития. Медленные темпы привлечения прямых инвестиций не позволили стране в полной мере приобщиться к мировым достижениям, передовым инновационным технологиям производства и управления, получить гарантированный доступ на внешние рынки товаров и услуг. Программа инновационного развития страны на 2007-2010 годы не стала стратегией обновления экономики, реализована не в полном объёме. Мы ещё не научились по-хозяйски относиться к ресурсам, искать альтернативу дорогостоящему импорту. В результате растут материалоёмкость и импортоёмкость производимой продукции. Не буду сглаживать острые углы: многие руководители предприятий и чиновники так привыкли, что за них все решит Президент, правительство, что сами уже не хотят и не способны думать. Тем более, работать самостоятельно. Не говоря уже о том, чтобы предлагать эффективные новаторские решения.

Имеем 11%-ный рост валового внутреннего продукта, ещё больший темп роста промышленного производства. Однако поступающая в страну выручка от экспорта произведённой продукции не покрывает внутреннего спроса на иностранную валюту. Во многом ситуация обусловлена внешними причинами: конечно же, рост цен на нефть и природный газ, существенно подскочили цены на металл и другое сырьё, и ресурсы.

Углубляется соперничество между государствами за энергоресурсы, продовольствие, рынки сбыта и даже за воду. Примерно цена как на нефть. Сейчас нефть опередила. Мы этим добром никак не можем воспользоваться. Сегодня питьевой воды в мире не хватает. У нас избыток, мы не можем ей торговать как надо.

Сегодня дисбаланс во внешней торговле приобретает угрожающие размеры. В его основе — структурное несоответствие производства реалиям современной экономики и рынка. Это одна из самых болевых точек нашей экономики и одна из причин сложной ситуации на валютном рынке. Причём, мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты. Ее надо направлять на реализацию высокоэффективных окупаемых проектов, расширение высокорентабельных производств. Несоблюдение простых требований приводит к тому, что для поддержания стабильного курса рубля банку приходится тратить золотовалютные резервы, что сводит на нет все усилия государства по их наращиванию в предыдущие годы.