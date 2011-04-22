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Лукашенко: До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику

22 апреля 2011 11:45
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21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:
До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику. Кредитовали и предприятия и населения по самым разным направлениям. Выдавали кредиты на всё: и на жильё, и на потребительские нужды, и на всевозможные другие цели. Да, это позволило нам во многом решить жилищную проблему. Сегодня у нас в районах, в областных центрах практически нет очередей на жилье. Очередь осталась только в Минске, и то, вы знаете, какая. Но одновременно у людей появилась определённая избыточная масса денег, рублей. Ведь часть кредитов обналичивалась, и это сказалось на внутреннем валютном рынке – люди пошли покупать валюту. И вы видите, что из этого получилось.
И правительству, и Национальному банку даны поручения по обеспечению сбалансированного развития экономики. Так что будьте добры – следуйте хотя бы этим элементарным её правилам.

# Экономика # Лукашенко # Послание Президента Беларуси # Послание Президента белорусскому народу и парламенту - 2011

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