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Новости по тегу #Послание Президента Беларуси

Авдонин: «Орешник» меняет баланс силы в Европе
20 декабря 2025 16:47

Авдонин: «Орешник» меняет баланс силы в Европе

«Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му
18 декабря 2025 17:50

«Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет
18 декабря 2025 17:47

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них
18 декабря 2025 10:19

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них

Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС
18 декабря 2025 09:08

Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС

Как прошёл первый день ВНС, разберут в ток-шоу «По существу»
18 декабря 2025 08:50

Как прошёл первый день ВНС, разберут в ток-шоу «По существу»

18 декабря в Минске пройдёт второе заседание VII Всебелорусского народного собрания
18 декабря 2025 05:46

18 декабря в Минске пройдёт второе заседание VII Всебелорусского народного собрания

18 декабря в Минске стартует второе заседание VII Всебелорусского народного собрания
17 декабря 2025 17:12

18 декабря в Минске стартует второе заседание VII Всебелорусского народного собрания

Послание Президента народу и Парламенту станет центральным событием ВНС – Лазуткин
14 декабря 2025 17:26

Послание Президента народу и Парламенту станет центральным событием ВНС – Лазуткин

08 мая 2012 13:38

Лукашенко рассказал, какие проекты в Беларуси получат преимущественное развитие

08 мая 2012 11:17

Лукашенко – о зарплатах: Подходы неизменны. Задача государства – создать условия для тех, кто может работать, и помочь слабым

08 мая 2012 11:13

Лукашенко: Растут золотовалютные резервы и экспорт. Замедлены темпы инфляции