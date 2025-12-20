Новости по тегу #Послание Президента Беларуси

Запад не учел, что мир куда больше, отметил в ходе своего послания Александр Лукашенко.
«Отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч промышленных работников».
«Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия».
Наши люди рассчитывают, что решения собрания будут направлены на сохранение и укрепление системы социальной поддержки.
Белорусы рассчитывают на конкретные меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и экспорта, а также на рост ВВП и повышение уровня жизни.
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ВНС является высшим представительным органом народовластия в Беларуси. Именно Всебелорусское народное собрание определяет стратегию будущего развития и обеспечивает стабильность государства.
В проекте программы семь основных векторов. Это приоритеты белорусского развития: от обеспечения национальной демографической безопасности и развития человеческого потенциала до ускорения технологического развития и цифровой трансформации в экономике.
Это ежегодное обращение, в котором глава государства подводит итоги и определяет стратегические цели в разных областях – от медицины до ВПК.
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