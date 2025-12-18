Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них

ВНС воспринимается как гарант суверенитета и согласия, площадка, где учитывается мнение большинства. Наши люди рассчитывают, что решения собрания будут направлены на сохранение и укрепление системы социальной поддержки. В регионах ожидают равномерного развития, инвестиций в инфраструктуру и появления новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я как многодетная мама хочу сказать большое спасибо нашему государству за колоссальную поддержку в социальном развитии, как многодетной семье.