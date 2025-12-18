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Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них

18 декабря 2025 10:19
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ВНС воспринимается как гарант суверенитета и согласия, площадка, где учитывается мнение большинства. Наши люди рассчитывают, что решения собрания будут направлены на сохранение и укрепление системы социальной поддержки. В регионах ожидают равномерного развития, инвестиций в инфраструктуру и появления новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них-2

Я как многодетная мама хочу сказать большое спасибо нашему государству за колоссальную поддержку в социальном развитии, как многодетной семье.

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них-4

Всебелорусское собрание станет эффективной площадкой для открытого, конструктивного диалога, где, скорее всего, будут рассмотрены какие-то важные внешнеполитические, внутренние проблемы государства, политика самого государства. Хотелось бы, чтобы были в обязательном порядке затронуты вопросы социально-экономического развития.

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них-6

Очень интересно узнать о сфере образования, а именно, какие реформы в будущую пятилетку будут там проводиться, какие стратегии для дальнейшего развития будут выбраны. И также для меня очень важным вопросом является, как государство будет поддерживать и поощрять научно-исследовательскую деятельность среди студентов и школьников.

Подробности в видео.

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