Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС

ВНС воспринимается как гарант суверенитета и согласия, площадка, где учитывается мнение большинства. Белорусы рассчитывают на конкретные меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и экспорта, а также на рост ВВП и повышение уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень жду Послание главы государства, который всегда четко расставляет приоритеты о нашей жизни, о судьбе страны, о разных векторах направления развития. Очень, конечно, хочется узнать, что на ближайшую пятилетку нас ждет.

Я считаю, что нужно уделить внимание туризму. В нашей стране он хорошо развит. К нам приезжает очень много иностранных граждан. И в Беларуси есть очень много мест, которые можно посетить. И вот в дальнейшем хочется, чтобы он еще больше и больше развивался.