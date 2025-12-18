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Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС

18 декабря 2025 09:08
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ВНС воспринимается как гарант суверенитета и согласия, площадка, где учитывается мнение большинства. Белорусы рассчитывают на конкретные меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и экспорта, а также на рост ВВП и повышение уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС-2

Очень жду Послание главы государства, который всегда четко расставляет приоритеты о нашей жизни, о судьбе страны, о разных векторах направления развития. Очень, конечно, хочется узнать, что на ближайшую пятилетку нас ждет.

Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС-4

Я считаю, что нужно уделить внимание туризму. В нашей стране он хорошо развит. К нам приезжает очень много иностранных граждан. И в Беларуси есть очень много мест, которые можно посетить. И вот в дальнейшем хочется, чтобы он еще больше и больше развивался.

Очень жду Послание Президента, которое чётко расставит приоритеты! Белорусы о ВНС-6

Хотелось бы от Всебелорусского народного собрания ожидать какие-то улучшения в плане развития молодежи. Чтобы развивалась молодежь, чтобы шла работать на село. Чтобы были кружки доступны детям.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Послание Президента Беларуси

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