Сегодня Беларусь, как и ряд других стран, испытывает демографические проблемы: старение населения, снижение рождаемости. Это в конечном итоге влияет на рынок труда. Одним из ключевых приоритетов в программе соцэкономразвития является преодоление демографических вызовов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Большая тема касалась именно народонаселения. Нам важно увеличивать численность белорусов, чтобы расти нашему обществу, нашему государству. Но для этого необходимо создавать сильные социально-экономические условия.

Чтобы в форточку залетала – Лукашенко поручил усовершенствовать ракеты для «Полонеза».

Но экономикой можно заниматься только тогда, когда есть безопасность. Президент на Всебелорусском народном собрании четко обозначил, что уже на территории Беларуси заступил на боевое дежурство комплекс «Орешник», который меняет баланс силы в Европе и приводит к тому, что воевать против нас просто нецелесообразно. Это оружие сдерживания, которое позволяет нам не допустить войны, огромной глобальной войны в Европе, и нам, Союзному государству Беларуси и России, спокойно развиваться.