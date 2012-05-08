Лукашенко – о зарплатах: Подходы неизменны. Задача государства – создать условия для тех, кто может работать, и помочь слабым

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в Овальном зале Дома правительства.

Александр Лукашенко:

Теперь о зарплатах. Здесь подходы неизменны. Задача государства – создать условия для тех, кто может работать, и помочь слабым. Все остальное в руках самих людей. Мы приняли важное решение, о котором просили и бизнес, и большинство граждан, дали свободу в оплате труда и придали единой тарифной сетке рекомендательный характер для предприятий всех форм собственности. Но этой свободой надо уметь воспользоваться.

Главный экономический принцип – соответствие темпов прироста производительности труда темпам прироста заработной платы. Этот закон никто не отменял. И ни я его выдумал. Проще говоря, зарплата должна быть заработана.

Однако некоторые руководители, повторюсь, новую ситуацию восприняли упрощенно: что можно ничего не делать, что всякая ответственность за рост доходов людей с них снята. Тот, кто так думает, сильно заблуждается. Задача руководителя остается прежней: обеспечить рост производительности труда, который должен повлечь повышение зарплаты трудового коллектива.

На IV Всебелорусском народном собрании мы обещали людям к концу пятилетки приблизиться к среднеевропейскому уровню заработной платы. С учетом нашего социального пакета, коммунальных, все это посчитать и приблизиться. Вот ключевая задача для Правительства, каждого руководителя и всей вертикали власти.