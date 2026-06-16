Турчин обсудил с Мирзиёевым взаимоотношения Беларуси и Узбекистана

Вектор на сближение и крепкое партнерство, подтвержденный цифрами и конкретными проектами. Премьер-министр Беларуси 16 июня с рабочим визитом в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Ташкент сверяют часы и выводят сотрудничество на принципиально новый уровень. Сегодня Александр Турчин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Этот диалог стал логическим продолжением переговоров, которые задал визит премьер-министра Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года.

Главный акцент сегодня – на переходе от стратегии к конкретным экономическим результатам, укреплении промышленной кооперации и подготовке к третьему Форуму регионов двух стран.