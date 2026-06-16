Турчин обсудил с Мирзиёевым взаимоотношения Беларуси и Узбекистана

Вектор на сближение и крепкое партнерство, подтвержденный цифрами и конкретными проектами. Премьер-министр Беларуси 16 июня с рабочим визитом в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вектор на сближение и крепкое партнерство, подтвержденный цифрами и конкретными проектами. Премьер-министр Беларуси 16 июня с рабочим визитом в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Ташкент сверяют часы и выводят сотрудничество на принципиально новый уровень. Сегодня Александр Турчин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Этот диалог стал логическим продолжением переговоров, которые задал визит премьер-министра Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года.
Главный акцент сегодня – на переходе от стратегии к конкретным экономическим результатам, укреплении промышленной кооперации и подготовке к третьему Форуму регионов двух стран.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Одной из тем был предстоящий визит уважаемого Шавката Миромоновича в Минск, его программа – насыщенная повестка. Мы не могли не обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться. Потому что и прошлый год, и текущий год – темпы роста взаимного товарооборота демонстрируют очень значимые цифры. И самое главное, что не только товарооборот, а целый ряд проектов.
Отношения Минска и Ташкента давно вышли за рамки обычного дипломатического протокола. Это глубокое, доверительное и взаимовыгодное партнерство. Беларусь заинтересована в успехе узбекского бизнеса на своей земле и готова показать инвесторам зеленый свет на всех уровнях. В ближайшее время в Минске ожидается открытие Торгового дома Узбекистана и аутентичного ресторана узбекской кухни, что станет ярким символом культурного и экономического сближения.
Параллельно стороны укрепляют кооперацию в промышленной сфере и сельском хозяйстве. Одно из перспективных направлений – создание современных животноводческих комплексов под ключ на базе передовых белорусских хозяйств. В рамках рабочего визита премьер-министр Беларуси примет участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме «Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства». Масштабная бизнес-платформа объединяет тысячи делегатов, крупных инвесторов и руководителей корпораций со всего мира.
Александр Турчин выступит на пленарном заседании.