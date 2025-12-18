Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет

Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Но каждый должен делать что может на своем месте, чтобы страна развивалась. Время выбрало нас, и это время конкретных дел. Об этом заявил Президент Беларуси. С Посланием народу и парламенту глава государства выступил на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковидный локдаун и незаконные западные санкции – все это не лучшие спутники для развития государства. Тем не менее ключевые задачи, определенные в 2020 году, сегодня реализованы. Во многом потому, что на старте Президент запретил оправдывать неудачи санкционным давлением.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, современные вызовы очень жесткие. Впрочем, если посмотреть на события уходящей пятилетки, проще не было. Президент напомнил, в каких условиях нам пришлось укреплять экономику, реализовывать по-настоящему амбициозные цели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта – до 50 миллиардов долларов. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира.

Запад не учел одного – мир огромен! Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран.

В текущей пятилетке мы завершили реализацию почти 1000 производственных проектов. При том что в необходимых объемах строились жилье и дороги, объекты социальной и спортивной инфраструктуры.

Успешно себя зарекомендовала инициатива «Один район – один проект», дав более 6 тысяч новых рабочих мест в небольших городах и населенных пунктах. И дальше данная программа будет продолжена, станет одной из ключевых по нашей стране.

Упреждая выпады скептиков о макроэкономических дисбалансах, скажу: у нас стабильная нормальная экономика. Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме, заслуженно выросло доверие к национальной валюте.

Учитывая исходные условия, о которых сказано вначале, итоги для привычной жизни людей в целом приемлемые. Обеспечены стабильная занятость, достойный уровень доходов и, самое главное, безопасность.