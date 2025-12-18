Прямой эфир

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет

18 декабря 2025 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Но каждый должен делать что может на своем месте, чтобы страна развивалась. Время выбрало нас, и это время конкретных дел. Об этом заявил Президент Беларуси. С Посланием народу и парламенту глава государства выступил на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет-2

Как подчеркнул Александр Лукашенко, современные вызовы очень жесткие. Впрочем, если посмотреть на события уходящей пятилетки, проще не было. Президент напомнил, в каких условиях нам пришлось укреплять экономику, реализовывать по-настоящему амбициозные цели.

Ковидный локдаун и незаконные западные санкции – все это не лучшие спутники для развития государства. Тем не менее ключевые задачи, определенные в 2020 году, сегодня реализованы. Во многом потому, что на старте Президент запретил оправдывать неудачи санкционным давлением.

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта – до 50 миллиардов долларов. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира.

Запад не учел одного – мир огромен! Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран.

В текущей пятилетке мы завершили реализацию почти 1000 производственных проектов. При том что в необходимых объемах строились жилье и дороги, объекты социальной и спортивной инфраструктуры.

Успешно себя зарекомендовала инициатива «Один район – один проект», дав более 6 тысяч новых рабочих мест в небольших городах и населенных пунктах. И дальше данная программа будет продолжена, станет одной из ключевых по нашей стране.

Упреждая выпады скептиков о макроэкономических дисбалансах, скажу: у нас стабильная нормальная экономика. Долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме, заслуженно выросло доверие к национальной валюте.

Учитывая исходные условия, о которых сказано вначале, итоги для привычной жизни людей в целом приемлемые. Обеспечены стабильная занятость, достойный уровень доходов и, самое главное, безопасность.

Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет-6

Впрочем, как неоднократно предупреждал Президент, успехи не должны становиться поводом для расслабления. Напротив, они должны мотивировать. Ведь времена проще не станут. Душить нашу страну не прекратят. Даже несмотря на подвижки в переговорах с американскими представителями. Читайте здесь.

Читайте также:

Лукашенко потребовал ликвидировать «блатные кормушки» чиновников 

Лукашенко: деньгами рожать не заставим! Опыт последнего десятилетия это подтвердил

Президент поручил устранить пробелы в сельском хозяйстве в ближайший год

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Послание Президента Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко назвал ВНС стабилизатором белорусского общества
18 декабря 2025 16:07

Лукашенко назвал ВНС стабилизатором белорусского общества

Лукашенко: войны нам не надо, наше счастье в мирной жизни
18 декабря 2025 15:47

Лукашенко: войны нам не надо, наше счастье в мирной жизни

Лукашенко заявил, что иноагентов и экстремистов в политическом поле Беларуси не будет
18 декабря 2025 15:16

Лукашенко заявил, что иноагентов и экстремистов в политическом поле Беларуси не будет